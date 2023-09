Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії

У порту тимчасового окупованого міста Феодосія, що в Криму, станом на 25 вересня збільшилась кількість кораблів-носіїв крилатих ракет Калібр, а також з’явились корвети проєкту 21631 Буян-М і корвет проєкту 22800 Каракурт.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків акваторії порту, зроблений OSINT-аналітиком MT Anderson у соцмережі X (колишня назва – Twitter).

У повідомленні до публікації аналітик відзначив, що в порту також наявні щонайменше два тральники проєкту Александрит.

????????BLACK SEA FLEET????????

0.5M???? (25 Sep 2023) of Feodosia, Novorossiysk and Sevastopol. Let’s start with Feo. Haven’t seen this many vessels of the BSF there before.

2x Alexandrit Class

1x Karakurt Class

1x Ropucha Class

1x Pr. 21631 Buyan-M

1x Grain Thief GOLDEN YARA pic.twitter.com/vJeziR1cDC

— MT Anderson (@MT_Anderson) September 25, 2023