Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень світла
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Вживали таблетки для потенції: у Польщі священники влаштували оргію
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії

Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії
Фото: Факти ICTV

У порту тимчасового окупованого міста Феодосія, що в Криму, станом на 25 вересня збільшилась кількість кораблів-носіїв крилатих ракет Калібр, а також з’явились корвети проєкту 21631 Буян-М і корвет проєкту 22800 Каракурт.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків акваторії порту, зроблений OSINT-аналітиком MT Anderson у соцмережі X (колишня назва – Twitter).

– Такої кількості суден ЧФ я тут ще не бачив, – написав він.

У повідомленні до публікації аналітик відзначив, що в порту також наявні щонайменше два тральники проєкту Александрит.

Зараз дивляться

MT Anderson вказує, що така кількість кораблів Чорноморського флоту Росії в акваторії порту Феодосії є рекордною.

До літа 2023 року ця гавань взагалі не використовувалася для розміщення російських військових кораблів.

Примітно, що порти Феодосії розташовані на іншому боці території окупованого півострова, що далі від лінії фронту, а тому, на перший погляд, є складнішими цілями для українських Сил оборони.

На думку військового аналітика Петра Черника, особливого військового маневру в цих діях з боку Росії немає.

– Кожен з цих кораблів має вісім пускових установок. Допоки вони робочі – буде зберігатись загроза залпів. І неважливо, чи в Феодосію вони перемістились, чи з Феодосії в Севастополь, чи в Новоросійськ. Їх запас ходу дозволяє виходити мало не до середини Чорного моря, щоб завдавати ударів (по Україні, – Ред.). Ракета Калібр – це 2,5 тис. км. Нема ніякого воєнно-прикладного аспекту переміщення корабля з Севастополя до Феодосії, – пояснив він.

На думку експерта, найімовірнішим є розосередження сил Росією з Севастополя в інші порти в Криму, оскільки в Феодосії все ж є невеликі, але ремонтні потужності.

Ці рухи, каже Черник, також безпосередньо пов’язані з нещодавніми ударами по Севастополю, які стали суттєво частішими протягом серпня і вересня.

– Севастополь пристріляний. Вони думають, як берегти техніку. Не можуть люди постійно без їжі, без води перебувати у морі. Є поняття автономності плавання – корабель потребує пального, всі механізми потребують обслуговування, екіпаж потребує води та їжі. Вони ж розуміють, що головні бухти Севастополя під ударом, – додав він.

Раніше у розвідці Міноборони Великої Британії писали, що удари українських Сил оборони по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі та Криму загалом завдали серйозної шкоди боєздатності ЧФ РФ, тому, ймовірно, це може вплинути на зменшення блокади українських портів з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій України повідомляли, що результатом удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі стала ліквідація 34 окупантів, серед яких, зокрема, був Віктор Соколов.

Читайте також
ЧФ РФ обезголовлено: чи збирається Росія через вибухи виводити війська з Криму
вибух в криму

Війна в Україні, Крим, Севастополь, Феодосія, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Загинуло троє жінок: РФ знову вгатила по Херсону
Вибух
Живий чи ні? Зеленський особисто перевірить долю командувача Чорноморського флоту РФ
Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії
Мобілізацію в Україні може бути посилено: у Раді назвали умови
Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії
Борються з путінським режимом: що відомо про легіон Свобода Росії
Легіон Свобода Росії
Ракета, що впала у Пшеводуві минулої осені, була українською — глава Мін’юсту Польщі
Падіння ракети в Польщі, Пшеводув

Завантаження

Ігри
Відео
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині
Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь