Це небачено. Навіщо РФ передислокувала кораблі з Калібрами до Феодосії

У порту тимчасового окупованого міста Феодосія, що в Криму, станом на 25 вересня збільшилась кількість кораблів-носіїв крилатих ракет Калібр, а також з’явились корвети проєкту 21631 Буян-М і корвет проєкту 22800 Каракурт.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків акваторії порту, зроблений OSINT-аналітиком MT Anderson у соцмережі X (колишня назва – Twitter).

– Такої кількості суден ЧФ я тут ще не бачив, – написав він.

У повідомленні до публікації аналітик відзначив, що в порту також наявні щонайменше два тральники проєкту Александрит.

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????????BLACK SEA FLEET????????

0.5M???? (25 Sep 2023) of Feodosia, Novorossiysk and Sevastopol. Let’s start with Feo. Haven’t seen this many vessels of the BSF there before.

2x Alexandrit Class

1x Karakurt Class

1x Ropucha Class

1x Pr. 21631 Buyan-M

1x Grain Thief GOLDEN YARA pic.twitter.com/vJeziR1cDC — MT Anderson (@MT_Anderson) September 25, 2023

MT Anderson вказує, що така кількість кораблів Чорноморського флоту Росії в акваторії порту Феодосії є рекордною.

До літа 2023 року ця гавань взагалі не використовувалася для розміщення російських військових кораблів.

Примітно, що порти Феодосії розташовані на іншому боці території окупованого півострова, що далі від лінії фронту, а тому, на перший погляд, є складнішими цілями для українських Сил оборони.

На думку військового аналітика Петра Черника, особливого військового маневру в цих діях з боку Росії немає.

– Кожен з цих кораблів має вісім пускових установок. Допоки вони робочі – буде зберігатись загроза залпів. І неважливо, чи в Феодосію вони перемістились, чи з Феодосії в Севастополь, чи в Новоросійськ. Їх запас ходу дозволяє виходити мало не до середини Чорного моря, щоб завдавати ударів (по Україні, – Ред.). Ракета Калібр – це 2,5 тис. км. Нема ніякого воєнно-прикладного аспекту переміщення корабля з Севастополя до Феодосії, – пояснив він.

На думку експерта, найімовірнішим є розосередження сил Росією з Севастополя в інші порти в Криму, оскільки в Феодосії все ж є невеликі, але ремонтні потужності.

Ці рухи, каже Черник, також безпосередньо пов’язані з нещодавніми ударами по Севастополю, які стали суттєво частішими протягом серпня і вересня.

– Севастополь пристріляний. Вони думають, як берегти техніку. Не можуть люди постійно без їжі, без води перебувати у морі. Є поняття автономності плавання – корабель потребує пального, всі механізми потребують обслуговування, екіпаж потребує води та їжі. Вони ж розуміють, що головні бухти Севастополя під ударом, – додав він.

Раніше у розвідці Міноборони Великої Британії писали, що удари українських Сил оборони по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі та Криму загалом завдали серйозної шкоди боєздатності ЧФ РФ, тому, ймовірно, це може вплинути на зменшення блокади українських портів з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій України повідомляли, що результатом удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі стала ліквідація 34 окупантів, серед яких, зокрема, був Віктор Соколов.

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