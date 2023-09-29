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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Палата представників США окремим голосуванням схвалила $300 млн для України

Конгрес США
Фото: Getty Images

Пізно ввечері в четвер, 28 вересня, Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів таки підтримала виділення $300 млн для України.

Як повідомляють видання The Hill та Politico, “за” таке рішення проголосували 311 законодавців (проти 117).

Фінансування допомоги для України стало джерелом суперечок протягом останнього тижня. Йдеться про кошти на тренування українських воїнів та придбання зброї.

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Спочатку ця стаття витрат (Ukraine Security Assistance Initiative) в розмірі $300 млн була частиною законопроєкту про фінансування Міністерства оборони США на 2024 фінансовий рік.

Однак республіканці у Палаті представників домоглися виключення допомоги Україні із законопроєкту та винесення цього питання на окреме голосування.

Законопроєкт про оборонні витрати Пентагону на $826 млрд був ухвалений 218 голосами проти 210.

Нова допомога Україні на $300 млн була схвалена в Палаті представників США окремим законопроєктом.

Хоча обидва документи були схвалені, демократи побоюються, що російська пропаганда представить виділення фінансування для Києва в окремий законопроєкт “як відмову Конгресу від України”.

– Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде представлено як відмова Америки від своїх зобов’язань щодо України, – наголосив член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Інший демократ, член Палати представників Джим Макговерн наголосив, що $300 млн – “не якась подачка”.

– Якщо Україна програє, то засади свободи програють, якщо Україна програє, то наша власна національна безпека опиниться під загрозою, – попередив він.

Як відомо, американський Конгрес також розглядає запит Білого дому на додаткове фінансування для України на $24,1 млрд у військовій, економічній і гуманітарній сферах.

Крім того, Сенат США проголосував за початок обговорення тимчасового бюджету, щоб уникнути припинення роботи уряду (шатдауну) наприкінці цього тижня. Пропозиція Сенату передбачає фінансування федерального уряду до 17 листопада та виділення приблизно $6,15 млрд для України.

Однак ця пропозиція викликала спротив республіканців у Палаті представників США. Якщо рішення не вдасться ухвалити до 1 жовтня – початку нового фінансового року, уряд США частково призупинить свою роботу в рамках шатдауну.

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Джерело: Politico, The Hill, Голос Америки
Війна в Україні, військова допомога, Конгрес США, Фінансування
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