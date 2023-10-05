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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Співробітники ФСБ почали виїжджати з окупованого Токмака – голова МВА

російські солдати військові

В окупованому Токмаку Пологівського району Запорізької області людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Також із міста почали виїжджати співробітники ФСБ.

Про це проєкту Радіо Свобода Новини Приазов’я повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Чуб.

За його словами, всім працівникам адмінустанов, комунальних підприємств, закладів освіти окупаційна влада сказала не виходити на роботу протягом двох днів. Пояснень не надали.

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Олександр Чуб припустив, що це може бути якась провокація.

– Я точно знаю, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але кажуть, нібито до кінця тижня повернуться, – розповів посадовець.

Своєю чергою мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку почали вивозити окупаційні органи влади, російські офіцери евакуюють свої сім’ї.

Крім того, навколо Токмака окупанти заливають окопи бетоном і будують нові лінії оборони.

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Війна в Україні, Токмак, ФСБ
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