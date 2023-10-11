Знищено російський винищувач Су-25 – Генштаб
Українське військове командування підтвердило знищення російського винищувача Су-25.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 10 жовтня.
– Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, – йдеться у повідомленні.
У Генштабі не уточнили інформацію про те, де саме був знищений російський винищувач та чи вижив пілот.
Примітно, що наприкінці вересня російською протиповітряною обороною було знищено власний винищувач Су-35 під тимчасово окупованим Токмаком Запорізької області.
Перед цим, на початку вересня, у Волгоградській області зазнав авіакатастрофи інший бомбардувальник окупантів з тієї ж родини літаків – Су-24.
Крім того, того ж дня, у Новосибірській області РФ пасажирський літак зі 170 пасажирами на борту екстрено сів у полі.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко