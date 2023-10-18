Гарантії безпеки, ППО та Близький Схід: Зеленський поговорив із прем’єром Норвегії

Президент Володимир Зеленський 18 жовтня мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере, під час якої подякував за останній пакет військової допомоги.

– Ми домовилися розпочати переговори щодо двостороннього документа про гарантії безпеки на основі Вільнюської декларації G7, – зауважив глава держави.

Лідери також обговорили останні події на фронті та пріоритетні потреби України, зокрема зміцнення протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури та зернового коридору у Чорному морі.

– Особливу увагу приділили Близькому Сходу. Ми погодилися, що подальша ескалація є неприйнятною, і закликали всі сторони уникати жертв серед цивільного населення, – підсумував Зеленський.

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26 вересня уряд Норвегії оголосив про надання Україні гуманітарної допомоги на $92 млн, які будуть розподілені через програми ООН і Червоного Хреста.

Перед цим Норвегія повідомила про намір передати Україні партію гусеничних транспортерів M548, що дозволяють перевозити вантажі у районах із відсутністю доріг.

Сам Йонас Гар Стере 24 серпня відвідав Україну і тоді оголосив про надання систем ППО IRIS-T та винищувачів F-16.

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