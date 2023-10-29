Україна і США комбінують радянські системи ППО з американськими ракетами – NYT

З наближенням зими, коли Росія, ймовірно, вдасться до атак по енергооб’єктах України, українські війська дедалі частіше використовують комбіновані системи, які створені завдяки спільним експериментам України та Пентагону.

Як пише New York Times, проєкт з комбінування систем ППО отримав серед американських офіційних осіб назву FrankenSAM.

Проєкт, під час якого було поєднано сучасні зенітні ракети західного калібру з переобладнаними радянськими пусковими установками і радарами, вже стоїть на озброєнні українських військ.

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– Два варіанти цих імпровізованих зенітних ракетних комплексів, один з яких об’єднує радянські пускові установки Бук і американські ракети Sea Sparrow, а інший – радянські радари й американські ракети Sidewinder (ракети AIM-9M, – Ред.), пройшли випробування на військових базах США й будуть поставлені до України восени цього року, – ідеться в повідомленні.

Третя ракетна система Hawk, найпопулярніша система часів холодної війни, була вперше продемонстрована на полі бою в Україні цього тижня, що є прикладом того, що високопоставлена представниця Пентагону Лора К. Купер назвала цього місяця FrankenSAM – ППО, повернуті до життя.

У сукупності ці системи FrankenSAM “сприяють усуненню критичних прогалин у системі ППО України, а це найважливіше завдання, яке стоїть перед Україною сьогодні”, – сказала Купер, яка є заступницею помічника міністра оборони США з питань політики щодо Росії, України та Євразії.

Практично від самого початку війни Україна намагалася поєднувати наступальні озброєння – свої застарілі запаси радянських часів і отримані від Заходу – несподіваними, але в багатьох випадках успішними способами, зазначає NYT.

Минулого року американські військові чиновники із захопленням відгукувалися про здатність України “макгайверствувати” завдяки своєму арсеналу – метафорі телешоу 1980-х років, у якому головний герой використовує прості саморобні пристосування для виходу зі скрутних ситуацій.

Тепер проєкт FrankenSAMs намагається зробити те ж саме для ППО України.

За останні 20 місяців Захід поставив Україні цілу низку засобів ППО, включно з сучасними системами Patriot і IRIS-T, танками із зенітними установками і понад 2 тис. ракет для ПЗРК Stinger.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні ще три батареї сучасних систем ППО, включно з іще однією системою Patriot, у рамках так званого зимового пакета вартістю близько $1,5 млрд.

У четвер адміністрація оголосила про виділення Україні ще $150 млн як військової допомоги – пакета озброєнь, що включає додаткові боєприпаси для трьох видів систем ППО, зокрема ракети AIM-9M Sidewinder для одного з комплексів FrankenSAMS.

Як пише NYT, тепер, коли в арсеналі України є західні танки, бронетехніка, засоби ППО і ракети дальнього радіусу дії, а винищувачі вже на підході, Україна, за словами офіційних осіб, в основному потребує тих озброєнь, які вона вже отримала, а не тих, які ще належить відправити.

Коли почалася програма FrankenSAM

FrankenSAMs – це суміш і того, і іншого. Програма зародилася наприкінці минулого року, коли українська влада звернулася до союзників із проханням допомогти знайти ракети для близько 60 радянських пускових установок і радарів Бук, які простоювали в українських арсеналах. Знаючи, що Заходу буде складно отримати боєприпаси російського виробництва для встановлення систем Бук, українці запропонували переобладнати пускові установки під зенітні ракети калібру НАТО, передані Сполученими Штатами.

– Ми зрозуміли, що потрібно шукати якісь рішення, – сказала NYT Олександра Устінова, голова комісії Верховної Ради України з питань постачання озброєнь із Заходу.

За її словами, українські чиновники запропонували в інтересах економії часу самим зайнятися складанням зброї, “тому що на зимовий період нам украй необхідна протиповітряна оборона, і саме вона буде використовуватися”.

Однак американські інженери наполягли на проведенні робіт, і їм знадобилося понад сім місяців, щоб перевірити і затвердити цю комбінацію після того, як у січні Пентагон погодився надати для проєкту ракети Sea Sparrow. За словами Устинової, перші кілька відремонтованих пускових установок і ракет Бук надійшли в Україну зовсім недавно.

За її словами, Україна була готова направити до США ще 17 пускових установок “Бук” для переобладнання, однак американські інженери змогли щомісяця переобладнати тільки п’ять.

Ще одну розробку – імпровізовану наземну пускову установку, яка використовує радянські радари для стрільби старими американськими ракетами, що зазвичай використовуються на винищувачах, – оприлюднили одночасно з пакетом допомоги в галузі безпеки вартістю $200 млн.

FrankenSAM використовує американські надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder, розроблені в 1950-х роках, які застосовуються на винищувачах F-16 і F-18. Тепер вони є частиною імпровізованої наземної пускової установки, яку Купер презентувала в Брюсселі як “справжню інновацію”, яка, за її словами, допоможе прискорити створення системи ППО України, “замість того, щоб, як ви знаєте, витрачати роки і роки на її розробку”. Коли саме її буде поставлено на Україну, поки неясно.

Найпотужніша зброя FrankenSAM

Американські оборонники та інженери також продовжують випробовувати, можливо, найпотужніший комплекс у рамках FrankenSAM: ракетно-пускову станцію Patriot, яка працює зі старими радарними системами України вітчизняного виробництва.

У середу представник Пентагону повідомив, що цього місяця на ракетному полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико був проведений випробувальний політ цієї системи, унаслідок якого був успішно вражений безпілотник, на який вона була націлена. За словами чиновника, систему планують направити в Україну взимку цього року разом із ракетами та іншими компонентами Patriot, переданими в дар кількома союзниками.

Кан Касапоглу, аналітик з питань оборони з вашингтонського Інституту Гадсона, високо оцінив ідею інтеграції радянського обладнання з більш сучасними західними ракетами як спосіб допомогти Україні “зберегти свій арсенал для майбутньої довгої війни”.

За словами Касапоглу, це також “дає можливість застосувати на практиці зброю, яка припадає пилом на полицях у столицях країн НАТО”.

Джерело : NYT

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