Хакерська атака на штаб з питань полонених та нарощування ОПК у 2024: головні події ночі 29 січня

Вночі російські окупанти запустили вісім дронів типу Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі знищено.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Командувач Сухопутних військ про кількість мобілізованих

Збройні сили України здатні підготувати стільки нових солдатів, скільки буде мобілізовано відповідно до нового законопроєкту. Про це заявив командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

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– 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові, – сказав він.

Міноборони назвало ціль на 2024 рік у галузі ОПК

Протягом минулого року Україна змогла збільшити вітчизняне виробництво техніки та озброєння. Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Державний бюджет України на 2024 рік передбачає 257 млрд гривень на таку статтю видатків, як “озброєння, військова техніка та боєприпаси” для ЗСУ. Він вказує, що чимало фінансового ресурсу буде спрямовано на завантаження виробничих потужностей українського ОПК.

Умєров розповів про перевірки у ТЦК

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що у регіонах України проходять системні незаплановані перевірки органів Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

Внаслідок цього виявлено численні порушення, а команда оборонного відомства працює над тим, щоб їх усунути.

Російські хакери здійснили DDoS-атаку на Координаційний штаб з питань військовополонених

Увечері 28 січня на електронні сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) було здійснено DDoS-атаку. В результаті на якийсь час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів сайту.

– Очевидно, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76, несе для нього загрозу, – зазначено в повідомленні штабу.

Водночас адміністратори запевнили, що штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян із російського полону, попри всі витівки противника.

Столтенберг про запрошення України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на певному етапі запросять Україну стати повноцінним членом блоку. Він нагадав багаторічне протистояння Москви волевиявленню незалежних держав щодо вступу до Північноатлантичного блоку.

— Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, СРСР називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати свій шлях. Це право має Норвегія, воно має Швеція і Фінляндія, а також Україна, – пояснив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 705-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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