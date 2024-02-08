Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби

8 лютого 2024 року відбулася зміна керівництва Збройних сил України. Замість генерала Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.

Що відомо про Валерія Залужного, його бойовий шлях, читайте на Фактах ICTV.

Що відомо про Валерія Залужного

Новоспечений командир української армії народився на Житомирщині, у Новоград-Волинському 8 липня 1973 року.

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З 1989-го до 1993 року Залужний навчався у Новоград-Волинському машинобудівному технікумі.

Одразу після технікуму вступив до Одеського вищого об’єднаного командного училища на загальновійськовий факультет. Закінчив навчання з відзнакою.

2005-2007 – навчався в Національній академії оборони України. Закінчив навчання із золотою медаллю.

Після цього Залужний став на 2,5 роки начальником штабу — першим заступником командира 24 окремої механізованої бригади у Яворові на Львівщині.

13 жовтня 2009 року був командиром 51 Волинської окремої механізованої бригади. Пробув він на цій посаді до 2012 року.

Загалом Залужний пройшов усі етапи військової служби. Був командиром взводу, навчального взводу, бойового взводу, навчальної роти, роти курсантів та командиром батальйону.

27 липня 2021 року генерал-майор Валерій Залужний став головнокомандувачем Збройних сил України.

Залужний подав у відставку 8 лютого 2024 року. Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, екскомандувачу ЗСУ випало одне з найскладніших завдань, а саме керувати ЗСУ під час великої війни з Росією.

Сім’я

Залужний одружений та виховує двох доньок. Старша — військовослужбовиця. Молодша планує стати лікарем.

На яких керівних посадах був

У 2017 році Залужного призначили начальником штабу — першим заступником командувача військ оперативного командування Захід Сухопутних військ ЗСУ.

Через рік, у 2018-му, він став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ — першим заступником командувача Об’єднаних сил.

Уже в 2019 році Залужний став командувачем оперативного командування Північ.

24 серпня 2017-го Валерій Залужний отримав військове звання генерал-майор.

4 березня 2022 року він став генералом.

Участь у війні на Донбасі

Залужний брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року.

– Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які створювали. Дійшов до начальника штабу Об’єднаних сил, – розповідав Залужний в інтерв’ю Армія.inform у 2020 році.

Зокрема, за період перебування на цій на посаді військові звільнили населений пункт Південне від окупантів та просунулися до Волновахи.

Декларація Залужного

За даними декларації Залужного, особисто він не володіє нерухомістю. А от у його дружини Олени в селищі Овідіопіль Одеської області є будинок площею 69,2 кв. м та чотири земельні ділянки.

У генерала є легковий автомобіль Chery Tiggo T11 2010 року випуску, а у дружини – легковий автомобіль Nissan Patrol 2005 року.

У 2020 році Валерій Залужний отримав 563 тис. грн зарплати та близько 7,6 тис. грн соцдопомоги.

Водночас його дружина отримала 584 тис. грн зарплати в Укргазбанку, 15 тис. грн від профспілки працівників цієї ж компанії, 12,6 тис. грн від надання майна в оренду та 5 тис. грн страхових виплат.

Цікаві факти

На честь Залужного перейменовано декілька вулиць у різних містах України. Так, 28 травня 2022 року в місті Покров Дніпропетровської області вулицю Горького перейменували на вулицю Валерія Залужного. А 9 червня 2022 року в смт Стара Синява вулицю Георгія Жукова назвали вулицею Генерала Залужного.

23 травня 2022 року увійшов до списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time.

У січні 2023 року Валерій Залужний отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця $1 млн і пожертвував його на потреби армії.

16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. Захист дисертації на спеціальну тему відбувся в Національному університеті Одеська юридична академія.

Нагадаємо, що 27 липня 2021 року Валерій Залужний замінив на посаді головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, який пішов у відставку.

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