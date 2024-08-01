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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Удар по залізниці на Харківщині, срібна медаль на Олімпіаді-2024, ДТП з українцями у Польщі: новини 1 серпня

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 1 серпня 2024 року
Фото: Факти ICTV

Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі у Харківській області, внаслідок чого постраждала провідниця.

Ситуація в енергетиці значно покращилася. Укренерго зараз не застосовує графіки відключення світла для українців.

Водночас ситуація на фронті залишається дуже складною. Тривають запеклі бої на кількох напрямках.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 1 серпня 2024 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Удар по залізничній станції на Харківщині

У ніч на 1 липня Росія атакувала залізничну інфраструктуру, завдавши завдано ракетного удару по одній зі станцій у Харківській області.

Внаслідок російської атаки провідниця отримала осколкові поранення голови, повідомила Укрзалізниця. Постраждалій надали першу медичну допомогу, проте від госпіталізації вона відмовилася.

Серед пошкодженого – два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій і засобів електропостачання.

обстріл залізничної станції Харківщини

Фото: Укрзалізниця

Бої на фронті

На Східному, Харківському та Торецькому напрямках тривають бої, оскільки Росія намагається прорвати українську оборону. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, яка зараз ситуація на фронті.

На Покровському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля, кидає у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону українських воїнів на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

На Куп‘янському напрямку тривають запеклі бої в районі, Піщаного, Стельмахівки та Макіївки. Однак українські захисники тримають позиції.

На Сіверському напрямку залишається складна ситуація, оскільки ворог активно застосовує артилерію та проводить штурми, але не має успіху.

На підступах до Часового Яру точаться жорсткі бої в районі каналу, проте без зміни позицій сторін. Водночас ворог штурмує в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного.

На Харківському напрямку в районі Глибокого та Вовчанська також тривають бої, але ворог не має успіху та зазнає істотних втрат.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 1 серпня 2024 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація в енергетиці

Ситуація з енергосистемою значно покращилась. Сьогодні, 1 серпня, українці були з електрикою всю добу.

За повідомленням Укренерго, графіки відключення електрики не застосовуватимуть також у п’ятницю, 2 серпня. Зараз вистачає потужностей, щоб забезпечити українців світлом.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 1 серпня 2024 року

Фото: Pexels

Срібна медаль на Олімпіаді-2024

Українець Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор-2024 у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м з трьох положень.

Сергій Куліш

Фото: Getty Images

Так він здобув другу медаль для України на Олімпіаді-2024 після бронзи Ольги Харлан у фехтуванні.

ДТП з українцями у Польщі

У Польщі неподалік Познані сталася ДТП з мікроавтобусом, в якому було семеро громадян України, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Автокатастрофа відбулася ввечері 30 липня.

ДТП була за участі мікроавтобуса Fiat Ducato з українськими номерами та вантажівки. Загинув водій автобуса.

Під час автокатастрофи в автобусі було семеро громадян України. Водій, також українець, загинув на місці, а шістьох пасажирів госпіталізували до лікарні з рівними травмами.

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Грант від США

Україна та Світовий банк підписали угоду про грант від США обсягом майже $3,9 млрд.

За інформацією Міністерства фінансів України, угоду було підписано з регіональним директором Світового банку в справах Східної Європи Бобом Сомом.

Варто зазначити, що це перший транш прямої бюджетної підтримки України від США у 2024 році.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 1 серпня 2024 року

Фото: Unsplash

Обмін між РФ і країнами Заходу

Відбувся масштабний обмін між Росією та країнами Заходу. Президент США Джо Байден повідомив, що серед повернутих – Пол Вілан, Еван Гершковіч, Алсу Курмашева і Володимир Кара-Мурза.

За словами Байдена, загалом з Росії будуть звільнені 16 осіб, включаючи трьох громадян США, одного власника американської грін-карти, п’ятьох німців, а також сімох громадян РФ, які були політичними в’язнями.

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