Евакуацію родин з дітьми оголосили у Дружківці та чотирьох селах Донеччини – ОВА

З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади у Донецькій області розпочали обов’язкову примусову евакуацію родин із дітьми.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

– Починаємо обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області, – заявив він.

За даними Філашкіна, у зазначених населених нині перебуває орієнтовно 1 879 дітей.

Він наголосив, що залишатися в регіоні вкрай небезпечно – російські війська щодня здійснюють близько 3 тис. обстрілів територій Донеччини.

Нагадаємо, 13 серпня Донецька ОВА повідомила про початок обов’язкової евакуації родин із дітьми з 14 населених пунктів області.

8 серпня було розпочато примусову евакуацію родин з дітьми з 19 населених пунктів регіону.

У Донецькій області 24 липня було розширено зону обов’язкової евакуації для родин із дітьми у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.

Було ухвалено рішення вивезти 928 дітей із 10 населених пунктів регіону.

