У жовтні 2025 року триватиме загальна мобілізація в Україні та воєнний стан, за які проголосувала Верховна Рада і які вкотре продовжили строком на 90 днів – з 7 серпня до 5 листопада.

Загальна мобілізація охоплює систему швидкого доукомплектування Збройних сил, що діє одночасно на всій території України.

Завдяки цьому механізму наша країна має змогу збільшити кількість військових для ведення оборони України, а також – створити резерв громадян, які готові будуть піти на службу в армії у разі необхідності.

Які очікуються зміни в мобілізації з 1 жовтня 2025 року, хто може втратити відстрочку, а хто – стати мобілізованим та чи зміниться система вручення повісток – з’ясовували Факти ICTV спільно з юристами адвокатського бюро Олександра Дубового Юлією Пацерою та Геннадієм Капраловим.

Мобілізація з 1 жовтня: яких змін чекати

Як розповіла юристка Адвокатського бюро Юлія Пацера, у жовтні змін у мобілізаційному законодавстві ще не очікується, адже воєнний стан та загальна мобілізація наразі затверджені до 5 листопада 2025 року.

Водночас в ухвалених змінах до законопроєкту №13335 є можливість бронювання для військовозобовʼязаних працівників критично важливих підприємств, які:

не мають військово-облікового документа;

не перебувають на військовому обліку;

не уточнили персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II закону України № 3633-IX

перебувають у розшуку.

– Для таких категорій військовозобов’язаних може бути так званий grace period – час на приведення документів у порядок. Мається на увазі можливість тимчасового бронювання до 45 календарних днів з дня укладення трудового договору – за цей час працівники мають привести документи у порядок чи усунути порушення, – пояснив адвокат Геннадій Капралов.

Юристи наголосили, що законопроєкт також передбачає, що бронювання такого типу надається не більше одного разу на рік для одного працівника.

Наразі, якщо у працівника є неусунені порушення правил військового обліку, то підприємство фактично не може його забронювати.

Однак тимчасове бронювання на 45 днів (у разі прийняття закону №13335) дозволяє надати працівнику час для постановки на військовий облік, уточнення даних, отримання військово-облікового документу та усунення інших порушень. Якщо працівник протягом цих 45 днів не приведе все у відповідність, то бронювання для нього не продовжується і підприємство більше не зможе забронювати цього працівника протягом року.

Тобто цей законопроєкт покликаний на збереження кадрів, доки працівники вирішують питання з військовим обліком, пояснила юристка.

Геннадій Капралов додав, що законопроєктом 13335 передбачене розширення критеріїв, за якими підприємства визнаються “критично важливими” для бронювання.

Так, підприємства, які працюють у сфері оборонно-промислового комплексу, виробництві озброєнь, боєприпасів, дронів, в регіонах з активними бойовими діями тощо – будуть отримувати можливість 100% бронювання або близько того.

Ще однією важливою зміною є те, що Кабмін опублікував постанову про дозвіл жінкам-депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Ці списки можуть формувати органи місцевого самоврядування, які передаватимуть їх Держприкордонслужбі у триденний термін.

Там треба вказати прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та займану посаду.

Водночас необхідно буде негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані, якщо відбуватимуться кадрові зміни.

Також зазначимо, що у цього дозволу є обмеження: він не поширюється на тих, хто одночасно з кріслом депутата обіймає посаду місцевого самоврядування (староста, секретар ради і т.д.).

У ДПСУ зазначили, що пропуск цієї категорії осіб на виїзд з України здійснюватиметься лише після оновлення відповідних баз даних у спосіб та терміни, визначені Кабміном.

Чи чекати з 1 жовтня розширення підстав для відстрочки

Адвокат Геннадій Капралов розповів, що у разі ухвалення законопроєкту №14037, з’явиться можливість отримувати відстрочку тим, хто безкоштовно надає житло ВПО.

– Це нова соціальна підстава. Також, можливо, будуть уточнення щодо студентів (за законопроектом №13634) – обмеження строків, академічних перерв та інших обставин. З’явиться більше уваги до документів і обліку, – зазначив він.

За словами Капралова, з великою імовірністю зростатиме вимога, щоб військовозобов’язані перевірили свій статус, оновили військовий облік, документи, дані в реєстрі ( ТЦК та СП, Резерв +) – інакше можуть виникнути проблеми з відстрочкою чи бронюванням.

Він порадив роботодавцям з критичних підприємств готуватися до нових процедур (надання списків, перевірка документів) заздалегідь.

Як можуть змінитися правила вручення повісток з 1 жовтня

Геннадій Капралов наголосив, що, попри те, що конкретних офіційних заяв про зміну способів вручення повісток або термінів на 1 жовтня ще немає, через нові законопроєкти та зміни у практиці можуть з’явитись оновлення щодо того, як вручення будуть контролювати. До прикладу, стануть активніше використовувати електронні повістки або сервіс Дія.

– Також зміниться порядок викликів на уточнення даних або медкомісію – можливо, будуть встановлені жорсткіші строки або штрафи за невиконання, – розповів він.

Хто може втратити відстрочку у жовтні 2025 року

Адвокат наголосив, що треба бути обережними особам з неопрацьованими або невідновленими даними в обліку, неправильно оформленими військово-обліковими документами, або ж тим, хто перебуває у розшуку через технічні або паперові помилки.

За його словами, якщо такі люди не скористаються механізмом виправлення (наприклад тими ж 45 днями за законопроєктом №13335), це може вплинути на їхню відстрочку.

У той же час Юлія Пацера розповіла, що, хоча постанова КМУ від 03.09.2025 № 1089 обмежує право виїзду за кордон осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, це жодним чином не впливає на їхнє право на відстрочку від мобілізації.

Вона підтвердила, що у жовтні втратити відстрочку від мобілізації можуть лиш ті особи, у яких спливли або не стало підстав, на яких вона була надана.

– Наприклад, батько трьох дітей може втратити відстрочку, якщо матиме заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Особи, які доглядають за хворими, втрачають право на відстрочку, якщо особа, за якою здійснюється догляд, померла або втратила потребу в догляді. А батько, який самостійно виховує дитину віком до 18 років, втрачає відстрочку в день досягнення нею повноліття, – пояснила Пацера.

Кого можуть мобілізувати у жовтні 2025 року

Юристка зазначила, що у жовтні категорії осіб, які підлягають мобілізації, не змінилися. Це чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні до військової служби за станом здоровʼя та не мають оформленої відстрочки від призову або бронювання.

Також можуть бути призвані чоловіки у віці від 18 до 25 років, які стали військовозобовʼязаними після проходження строкової військової служби або є офіцерами запасу.

– Невійськовозобовʼязані чоловіки з 18 до 25 років можуть бути прийняті на військову службу під час мобілізації лише за їх згодою. Придатні жінки до 60 років також можуть бути прийняті на військову службу лише добровільно, – перерахувала Юлія Пацера.

Які зміни в мобілізації анонсують Генштаб та Міноборони

Як розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю Суспільному, скоро можуть анонсувати механізми, за допомогою яких хочуть прибрати корупційні моменти й зробити мобілізацію справедливішою.

– Насамперед це стосується наведення ладу щодо всіх категорій військовозобов’язаних або громадян, які підлягають мобілізації… Упорядкувати й автоматизувати всі процеси… Вони зараз “допилюються”, – натякнув Паліса.

Він висловив сподівання, що процеси ще більше “цифровізуються та автоматизуються”.

У той же час він наголосив, що зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається.

Паліса нагадав, що уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, щоб у довготривалій перспективі “зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України”.

– Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що “раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію, – вважає Павло Паліса.

Заступник керівника ОП додав, що навіть у випадку, якщо завтра Україна і РФ домовляться про припинення вогню, це не може вплинути на мобілізацію.

– Протягом певного часу цей процес ще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовність Збройних сил виконувати першочергові завдання. І, за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов’язки, хто воює в складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну, – розповів Паліса.

За його словами, влада намагається вирішити питання мобілізації так, щоб не нашкодити обороноздатності країни.

Також він анонсував, що після завершення експертиз на базі контракту 18-24 буде запропоновано контракт і для інших вікових категорій, а також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України.

– Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг тощо. Тут, як у лікарів: головне – не нашкодити, – повідомив він.

Бронювання працівників прифронтових критично важливих підприємств: як це працює

Наразі на порталі Дія почало працювати 100%-відсоткове бронювання працівників прифронтових підприємств.

У Мінекономіки наголосили, що це рішення має на меті підтримати бізнес, який продовжує роботу в умовах війни, щоб він зміг зберегти робочі місця та одночасно забезпечити потреби оборони.

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних співробітників критично важливих підприємств. Тепер для прифронтових територій цей показник збільшено до 100%.

Для того, щоб забронювати працівника через Дію, критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%.

Далі обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим.

Цей державний орган засобами порталу Дія збільшує ліміт бронювання до 100% і підприємство засобами порталу Дія додатково бронює усіх працівників.

Чоловікам 18-22 років дозволяють виїжджати за кордон: як це вплинуло на перетин

Речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи дозвіл чоловікам з 18 до 22 років на перетин кордону, розповів, що з 28 серпня, коли зміни до правил набули чинності, суттєвого збільшення та масового напливу на пасажиропотік ця категорія не внесла.

Він зазначив, що хоча такі чоловіки дійсно перетинають кордон на виїзд з України, не треба забувати, що вони повертаються назад.

Окремо він нагадав, що для перетину кордону молодим чоловікам, як і іншим категоріям, необхідно мати при собі закордонний паспорт та військово-обліковий документ – у паперовому чи електронному форматі.

Що означає примітка Потребує проходження БЗВП в Резерв+: пояснення

Також цієї осені для громадян, які здобувають вищу освіту, планують вступити вперше на державну службу, на службу в органах місцевого самоврядування, або обіймати посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) розпочинається базова загальновійськова підготовка (БЗВП).

Як пояснили у Міністерстві оборони України, ВОС-999 – це військово-облікова спеціальність, яку отримують військовозобов’язані, які не проходили військову службу або навчальні збори.

Ця норма визначена в наказі Міністерства оборони №317 на підставі ст. 39 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Таким чином держава може оцінити кількість людей, яким доведеться пройти курс загальновійськової підготовки під час мобілізації та особливого періоду.

У цій ситуації не потрібно вживати жодних спеціальних дій, стверджують у Міноборони, адже наявність цієї військово-облікової спеціальності не тягне за собою штрафів чи інших санкцій.

Інформація потрібна лише для обліку кількості людей, які у разі мобілізації мають пройти базову загальновійськову підготовку, проте від користувача жодних додаткових дій не вимагається.

Що таке бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

Очікується, що невдовзі у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Наразі триває тестовий період, під час якого отримали відстрочку нового типу онлайн люди, які записались у фокус-групу за посиланням.

Це працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес повністю автоматизований, зазвичай потребує кількох годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Право на відстрочку в Резерв+ наразі мають люди з інвалідністю, аспіранти, студенти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, сім’ї захисників та захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю та працівники закладів вищої й професійної освіти.

