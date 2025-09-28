Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ
Дрони РФ в Європі, переговори Зеленського і Трампа, угорські БпЛА на Закарпатті: головне за тиждень
Події останнього тижня засвідчили, що повномасштабна війна Російської Федерації проти України дедалі тісніше переплітається з глобальною безпекою.
На фронті в Україні точилися запеклі бої, Сили оборони знищували російську військову техніку та важливі об’єкти, а на Запорізькій АЕС стався вже 10-й блекаут.
В Європі загострилися побоювання через російські дрони та літаки біля кордонів країн НАТО, а на дипломатичному рівні Україна активізувала співпрацю з партнерами на Генеральної Асамблеї ООН та в рамках Кримської платформи.
Факти ICTV підготували огляд, у якому висвітлили зміни на фронті у період з 19 до 26 вересня, напрямки головних атак російських військ в Україні та ключові міжнародні події тижня.
- Ситуація на фронті з 19 до 26 вересня 2025
- Ураження російської військової техніки
- Удар по навчальному підрозділу ЗСУ
- 10-й блекаут на Запорізькій АЕС
- Угорські дрони у Закарпатській області
- Закриття аеропортів у Данії через дрони, літаки РФ біля кордону Латвії
- Плани ЄС щодо створення проєкту Стіна дронів
- Радбез ООН щодо літаків РФ над Естонією
- Генасамблея ООН, переговори Зеленського і Трампа, Кримська платформа
Ситуація на фронті з 19 до 26 вересня 2025
Ситуація на фронті протягом тижня, як і минулі дні, залишається надзвичайно важкою. Найактивніші дії відбувалися на Покровському, Торецькому, Сіверському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в період з 19 до 26 вересня на Покровському напрямку російські війська атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.
Водночас на Торецькому напрямку окупанти намагалися просунутися у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру, а також завдавали ударів КАБами по Костянтинівці.
За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському напрямку Сили оборони України відбивали атаки ворога поблизу Федорівки, у бік Ямполя та Дронівки.
Крім цього, на Новопавлівському напрямку армія РФ прагнула просунутися у районах населених пунктів Січневе, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три спроби російських підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки, а також окупанти били по Білогір’ю.
Ураження російської військової техніки
21 вересня в окупованому Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Примари спалив два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 Чайка.
У цю ж добу українським спецпризначенцям вдалося уразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8 та коштовну російську РЛС 55Ж6У Небо-У.
22 вересня далекобійні безпілотники уразили Астраханський газопереробний завод, внаслідок чого пошкоджено ділянки виробництва і зупинено частину виробничого процесу.
Крім цього, 22 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження російської пускової установки та радіолокаційної станції зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф у Калузькій області.
У цей же день стало відомо, що ще 18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ знищили полковий склад боєкомплекту російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до БК, згоріли транспортні засоби ворога.
У ніч на 23 вересня Сили оборони України успішно уразили у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії лінійно-виробничу диспетчерську станцію 8-Н, яка забезпечувала нафтопродуктами окупантів.
Крім цього, у ЗСУ підтвердили влучання в помпово-компресорну станцію з подальшим загорянням у районі об’єкта.
Водночас атаковано лінійно-виробничу диспетчерську станцію Самара, розташованій у Самарській області Росії. На ній відбувається змішування нафти із різних родовищ для формування експортного сорту Urals.
Також цього тижня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали ударів по двох літаках на військовому аеродромі Кача у тимчасово окупованому Криму.
24 вересня відбулося влучання по території нафтопереробного підприємства Газпром Нефтехім-Салават у Башкортостані, внаслідок чого уражено установку первинного перероблювання нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
У Волгоградській області Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію Кузьмичи-1, яка є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони Росії.
Згодом підтвердили ураження нафтоперекачувальної станції Зензеватка, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід Куйбишев — Тихорецьк.
Також 24 вересня Сили оборони уразили виробництво дронів у Валуйках Бєлгородській області РФ.
У ніч на 25 вересня на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що цей винищувач завдав ударів по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб.
Удар по навчальному підрозділу ЗСУ
24 вересня ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.
Російські війська застосували дві балістичні ракети Іскандер. У ЗСУ розповіли, що повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося, адже відбулося точне влучання в укриття.
10-й блекаут на Запорізькій АЕС
Цього тижня на Запорізькій АЕС відбувся вже 10-й блекаут від початку російської окупації, повідомило ДП Національна атомна енергогенерувальна компанія Енергоатом.
АЕС працювала на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. В Енергоатомі заявили, що це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.
Там стверджують, що окупанти навмисне не під’єднали станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України, а також свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті.
Угорські дрони у Закарпатській області
Цього тижня президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.
За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір, ймовірно, угорських дронів-розвідників.
Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах, припустив глава держави.
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що радіолокаційні засоби двічі зафіксували проліт БпЛА вранці 26 вересня у небі над Закарпатською областю, який залетів з боку Угорщини.
Закриття аеропортів у Данії через дрони, літаки РФ біля кордону Латвії
У ніч на 23 вересня закрили аеропорт в Копенгагені, а низку рейсів у столиці Данії скасували після того, як помітили дрони. У ту ж ніч повідомлялося про зафіксовані безпілотники над містом Осло у Норвегії.
Пізніше, у ніч із 24 на 25 вересня, у Данії аеропорти знову призупиняли роботу через зафіксовані невідомі дрони, зокрема, над Ольборгом. Згодом у місцевій поліції підтвердили, що неідентифіковані безпілотники помітили в північній частині Ютландії.
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що Росія прямо говорить і демонструє, що воює з НАТО.
– БпЛА знову над Данією. Ігнорувати це довго не вийде, – заявив Коваленко.
Вже 25 вересня два угорських винищувачі Gripen перехопили три російських літаки МіГ-31, а також Су-30 та Су-35, які пролетіли поблизу кордону Латвії, повідомили у НАТО.
На думку Коваленка, російські літаки варто збивати під час вторгнення в повітряний простір НАТО.
– Від війни, яку росіяни і так запланували в Балтії, добротою не втечеш. Навпаки, запобігти війні в Балтії можливо, добивши Росію та їхній ВПК, – переконаний керівник Центру протидії дезінформації.
Він переконаний, що мета Росії полягає в тому, щоб продемонструвати бездіяльність НАТО в Європі та додати популярності політичним силам в країнах Європейського Союзу, які націлені на демонтаж ЄС і нинішньої системи безпеки для орієнтації на Москву.
– Це варто розуміти та бити, – наголосив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України.
Плани ЄС щодо створення проєкту Стіна дронів
26 вересня відбулася відеоконференція щодо створення “стіни дронів”, в якій взяли участь сім країн Європейського Союзу. Серед них – Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія, а також представники НАТО.
За підсумками зустрічі міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова брати участь у проєкті, щоб відігравати активну роль у захисті Європи від російських ударних дронів.
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив про плани ЄС побудувати трискладову систему захисту східного флангу від Росії, зокрема, морську, дронову та наземну.
Радбез ООН щодо літаків РФ над Естонією
Уперше за 34 роки членства в ООН Естонія офіційно звернулася із закликом скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН після вторгнення у повітряний простір країни російських літаків МіГ-31.
Нещодавно три винищувачі РФ залетіли у небо Естонії – це відбулося поблизу острова Вайндло у Фінській затоці. Літаки Росії перебували у повітряному просторі країни близько 12 хвилин.
У НАТО негайно відреагували на цей інцидент, перехопивши російські МіГ-31 італійськими винищувачами F-35.
Генасамблея ООН, переговори Зеленського і Трампа, Кримська платформа
Цими днями президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
За словами глави держави, вдалося досягнути рекордного рівня участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій у заходах, які були організовані або стосувалися завдань, що важливі для України.
На полях Генеральної Асамблеї ООН Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених і санкції проти Росії.
Після зустрічі президент України заявив про підтримку ідеї глави Білого дому про зупинення закупки російських енергоносіїв. Також Трамп повідомив, що НАТО в Європі має збивати російські військові літаки, які залітають у повітряний простір.
На думку президента США, Україна за допомогою Європейського Союзу може перемогти у війні проти Росії, повернути територію і навіть “піти далі”. Причиною такої позиції Трамп назвав економічну ситуацію в Росії.
Крім цього, відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, уперше на глобальному рівні провели саміт Кримської платформи, а також було рекордне представництво світу під час Коаліції за повернення викрадених Росією українських дітей.