Дрони РФ в Європі, переговори Зеленського і Трампа, угорські БпЛА на Закарпатті: головне за тиждень

Події останнього тижня засвідчили, що повномасштабна війна Російської Федерації проти України дедалі тісніше переплітається з глобальною безпекою.

На фронті в Україні точилися запеклі бої, Сили оборони знищували російську військову техніку та важливі об’єкти, а на Запорізькій АЕС стався вже 10-й блекаут.

В Європі загострилися побоювання через російські дрони та літаки біля кордонів країн НАТО, а на дипломатичному рівні Україна активізувала співпрацю з партнерами на Генеральної Асамблеї ООН та в рамках Кримської платформи.

Факти ICTV підготували огляд, у якому висвітлили зміни на фронті у період з 19 до 26 вересня, напрямки головних атак російських військ в Україні та ключові міжнародні події тижня.

Ситуація на фронті з 19 до 26 вересня 2025

Ситуація на фронті протягом тижня, як і минулі дні, залишається надзвичайно важкою. Найактивніші дії відбувалися на Покровському, Торецькому, Сіверському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в період з 19 до 26 вересня на Покровському напрямку російські війська атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.