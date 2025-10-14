Мера Одеси Труханова позбавили громадянства України – джерела
Міському главі Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Суспільне із посиланням на джерела в Офісі президента.
Труханову припинено громадянство України
Як зазначається, Зеленський позбавив громадянства України Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.
У разі підтвердження інформації, що Труханова позбавлено громадянства України, він більше не буде мером Одеси. Це передбачено статтею 79 закону Про місцеве самоврядування в Україні, в якій йдеться про те, що повноваження міського глави вважаються достроково припиненими у разі припинення його громадянства.
У пункті 11 статті 79 передбачено, що повноваження мера припиняться після ухвалення міською радою Одеси рішення, яким факт позбавлення громадянства береться до відома.
У статті 42 закону Про місцеве самоврядування в Україні йдеться, що повноваження міського глави здійснюватиме секретар відповідної міської ради у разі звільнення з посади мера через дострокове припинення його повноважень.
Напередодні президент Зеленський заявив про підтвердження наявності російського громадянства в деяких осіб за результатами наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України.
За словами глави держави, це принципові питання. Зеленський наголосив, що вже підписав відповідний указ.