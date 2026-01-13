Верховна Рада не призначила Дениса Шмигаля на посаду нового віцепрем’єра та міністра енергетики України.

Це рішення підтримали всього 210 народних обранців, тож нове призначення Шмигаля провалилось, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада провалила призначення Дениса Шмигаля

Таким чином, країна залишається без чинного міністра енергетики уже 55 днів.

Зауважимо, що 13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Таким чином, виконуючим обов’язки міністра енергетики України залишається Артем Некрасов, який очолив міністерство з 19 листопада 2025 року після звільнення попередньої міністерки Світлани Гринчук.

Некрасов обійняв це крісло як людина, яка була на посаді першого заступника міністра Гринчук.

Світлана Гринчук втратила портфель міністра енергетики України 19 листопада 2025.

За її звільнення проголосували депутати Верховної Ради після того, як вибухнув корупційний скандал навколо Енергоатома та операції Мідас, що розслідує НАБУ.

Що відомо про Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль – український політик і урядовець, який упродовж кількох років обіймав ключові посади в органах виконавчої влади.

У 2025 році він був призначений міністром оборони України та перебував на цій посаді близько пів року.

До цього Денис Шмигаль очолював уряд, працюючи прем’єр-міністром України з 2020 по 2025 рік.

Також він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад і територій на початку 2020 року.

Раніше Шмигаль був головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації у 2019-2020 роках.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на початку січня 2026 року запропонував призначити Михайла Федорова на посаду міністра оборони України замість Шмигаля.