Уночі проти 9 квітня російські війська продовжили атаки на українські регіони — під ударами опинилися Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.

Унаслідок обстрілів є загибла людина та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура та об’єкти критичної важливості.

Тим часом на міжнародній арені розгортаються нові скандали — Угорщина висунула звинувачення проти Ощадбанку, а також з’явилися витоки розмов угорських посадовців із російською стороною.

Паралельно загострюється ситуація довкола Ірану — президент США Дональд Трамп розчарований позицією союзників після домовленостей про перемир’я.

Удари по Дніпропетровщині

9 квітня Дніпропетровська область зазнала понад десяти атак. Російські війська били по трьох районах, застосовуючи безпілотники та артилерію.

Найбільше постраждав Нікопольський район. Під вогнем опинилися сам Нікополь, а також Покровська і Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, гаражі й автомобілі. Поранення дістала 28-річна жінка — вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

У Павлограді після атаки виникла пожежа. Вогонь охопив частину інфраструктури, пошкоджено житлові будинки та торгові об’єкти. Постраждав 49-річний чоловік.

Також під удар потрапила Миколаївська громада Синельниківського району. Там зайнялися автомобілі, зафіксовані пошкодження приватних осель.

Атака на Одещину

Цієї ночі російські безпілотники вкотре атакували Одеську область.

Як зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, ударів зазнав об’єкт критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження, однак минулося без постраждалих.

На місці працюють відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Вибухи в Запоріжжі

Уранці 9 квітня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Запоріжжі.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворожих засобів ураження, зокрема швидкісних ракет.

За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, у місті та області пролунали повторні вибухи.

Попередньо відомо, що російські війська завдали щонайменше восьми ударів по Запорізькому району.

У селищі Балабине пошкоджено приватні будинки. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранень.

Скандал з Угорщиною

Угорська сторона заявила про нібито нові “докази” у справі затримання інкасаторів Ощадбанку .

За версією угорських слідчих, броньовані автомобілі перевозили нові банкноти, які не були в обігу, та можуть бути пов’язані з кількома фінансовими структурами.

Як “доказ” було представлено відео, на якому нібито зафіксовано підробку документів і розмови про корупційні платежі. Водночас сам запис офіційно не оприлюднений.

В Ощадбанку заявили, що відео є сфальсифікованим. За даними банку, у запис додали субтитри з фразами, яких немає в оригінальному аудіо. Також уточнюється, що ролик є архівним і був знятий ще у березні 2025 року поблизу Відня.

У фінустанові наголосили, що всі операції були законними та задокументованими відповідно до митних процедур ЄС і України.

Банк вимагає повернення вилучених активів і не виключає юридичних дій.

Витік розмов Сійярто і Лаврова

У медіа з’явився аудіозапис, який може свідчити про контакти угорської влади з Росією щодо євроінтеграції України.

За інформацією журналістів-розслідувачів, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто нібито пропонував російській стороні документи, пов’язані з переговорами України про вступ до ЄС.

На записі чути, як Сійярто погоджується передати певний документ російському колезі Сергію Лаврову. Водночас достеменно невідомо, про який саме документ ідеться.

Нові дипломатичні номери в Україні

В Україні запровадили оновлені дипломатичні номерні знаки. Вони мають оливковий колір і нову систему ідентифікації.

Перші такі номери вже отримали представники іноземних дипмісій у Києві. У МЗС пояснюють, що зміни покликані підвищити впізнаваність дипломатичного транспорту та вдосконалити контроль.

Водночас у відомстві зазначили, що символічно перший номер більше не належить Росії — тепер його передали ключовому партнеру України.

Трамп і союзники: напруга через Іран

Президент США Дональд Трамп залишився невдоволений позицією союзників, які не підтримали можливі військові дії проти Ірану.

Про це після зустрічі з американським лідером повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в коментарі CNN.

За словами Рютте, Трамп відкрито поділився своїм баченням ситуації та не приховував емоцій щодо позиції партнерів.

— Він чітко сказав мені, що думає про події останніх тижнів. Це дуже тонка картина, — зазначив генсек НАТО.

Він також назвав розмову “відвертою і відкритою”, підкресливши, що вона відбулася між “двома добрими друзями”.

Водночас Рютте не уточнив, чи обговорювалося питання можливого виходу США з НАТО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

