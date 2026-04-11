Україна планувала повернути більшу кількість людей з полону сьогодні, проте РФ відмовилася, повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Обмін полоненими 11 квітня: Юсов розповів деталі

Київ планував повернули більшу кількість людей під час обміну полоненими 11 квітня, але Росія від цього відмовилася, повідомив Андрій Юсов.

Однак, як наголосив представник ГУР, українська сторона сподівається, що обміни полоненими продовжаться і після Великодня.

– На жаль, ворог відкинув ці гуманітарні ініціативи України, до яких ми були готові, як і багато інших речей. Але робота продовжується. Ми можемо обережно говорити, що операція буде продовжена і ми зможемо сказати, що сьогодні був лише початок Великоднього обміну, – сказав журналістам представник ГУР Андрій Юсов.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися українські військові та цивільні.

Всього додому вдалося повернути 182 наших людей, з них 175 – військових і семеро – цивільних.

Особливістю цього етапу стало те, що практично всі звільнені — як військові, так і цивільні — знаходились в російському полоні з 2022 року.

