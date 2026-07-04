У неділю, 5 липня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення електрики у різних регіонах.

Про це повідомляє ПрАТ НЕК Укренерго у Telegram.

Графіки відключення світла на 5 липня не прогнозуються

За інформацією Укренерго, графіки відключення світла не діятимуть по Україні протягом неділі, 5 липня.

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У компанії закликають споживачів ощадливо використовувати електрику у вечірній період та за можливості перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 16:00.

Варто зазначити, що відключення світла в Україні не прогнозувалися 4 липня. У цей день обмеження з електропостачання не застосовувалися.

Крім цього, 3 липня повідомлялося, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Внаслідок відключення електропостачання ЗАЕС довелося перейти на дизель-генератори для забезпечення своїх потреб.

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