Українська та американська дипломатичні команди працюють над організацією зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку. Головний акцент роблять на змістовному наповненні майбутніх перемовин.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресбрифінгу в Києві.

Зустріч Зеленського і Трампа

За словами речника МЗС, підготовка до переговорів президентів України та США перебуває в активній фазі.

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— Команди зараз дійсно працюють над можливістю зустрічі президентів України і США, її наповненням, щоб зробити її максимально змістовною. Це все, що я можу сказати на цю мить, — зазначив Тихий.

Він наголосив, що програма візиту Зеленського до Нью-Йорка матиме українсько-американську складову, яка не обмежиться лише самітом на найвищому рівні.

Заплановано низку інших важливих заходів. Серед них — перемовини з американськими законодавцями, зустрічі з представниками бізнесу та контакти з українською громадою в США.

Окрім американського треку, порядок денний президента України в Нью-Йорку передбачає десятки дуже важливих і цікавих двосторонніх зустрічей із лідерами інших держав та міжнародних організацій.

Раніше Зеленський підтвердив очікування щодо зустрічі з Трампом наступного тижня в Нью-Йорку. За словами президента України, ключові питання, які він планує порушити під час діалогу, стосуватимуться ініціатив щодо морського та енергетичного перемир’я.

Джерело : МЗС

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