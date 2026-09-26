Україна закликає президента США Дональда Трампа реалізувати закон, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом, проти Росії та всіх, хто підтримує її повномасштабну війну фінансово. Також Україна просить додаткові європейські санкції проти країни-агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Санкції проти РФ необхідно посилити

Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучої відповіді міжнародної спільноти на щоденну ескалацію з боку Росії. Він закликав світових лідерів запровадити нові обмеження та утримуватися від ослаблення вже наявних санкцій проти російських олігархів.

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Окрему президент України зосередився на необхідності застосування нових законодавчих важелів впливу в США для перекриття фінансових потоків держави-агресорки.

— Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово, — наголосив він.

Також президент звернувся до очільників ключових інституцій Європейського Союзу із закликом синхронізувати та посилити економічний тиск на Москву.

Зокрема, Україна просить президента Європейської Ради Антоніу Кошту та президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн запровадити додаткові європейські санкційні пакети.

Зеленський звернувся до всіх світових лідерів із закликом не виключати російських олігархів з наявних санкційних списків.

За його словами, Україна наполягає на подальшому обмеженні будь-якої торгівлі з державою-терористкою до повного зупинення повномасштабної війни.

Володимир Зеленський наголосив, що партнери не повинні забувати про щоденне загострення ситуації з боку агресора.

— Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі. Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир, — підсумував Зеленський.

Нещодавно у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний американський сенатор Ліндсі Грем.

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