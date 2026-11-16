У ніч на 16 листопада (з 18:00 15 листопада) ворог атакував територію України 158 ударними безпілотниками типу Shahed, із них 77 — реактивні.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 16 листопада

Також окупанти запустили по Україні дрони Гербера, дрони-імітатори типу Пародія із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також мису Чауда та населеного пункту Гвардійське в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 131 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них — реактивні) та дрони інших типів.

У небі над Україною фіксуються ще декілька ударних безпілотників. Бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 11 локаціях.

Вночі росіяни атакували Вінниччину. Зафіксовано влучання в об’єкт промислової інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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