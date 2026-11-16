Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у листопаді кількість реактивних безпілотників, якими Росія може атакувати Україну, може бути у 12 разів більшою, ніж, наприклад, у серпні.

Про це прем’єр заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ризик гуманітарної катастрофи в українських містах

Відповідаючи на запитання про ризик гуманітарної катастрофи у великих українських містах узимку, голова уряду пояснив, що влада працює над прогнозуванням критичних сценаріїв та намагається не допустити їхнього розвитку.

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За його словами, порівняно з попередньою воєнною зимою інтенсивність російських атак зросла в рази.

– Для розуміння: в серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних Шахедів із Росії, в листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, а ще додайте регулярні атаки ракетами. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні, – зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр пояснив, що за таких умов уряд зосереджується на двох основних завданнях: захисті всіх об’єктів, які можна вберегти від ударів;

якомога швидше відновлення тих об’єктів, запобігти атакам на які складно.

Як приклад він навів лінії електропередач, загальна протяжність яких становить тисячі кілометрів.

– Саме такий настрій – здійснення всіх необхідних можливих дій для того, щоб уникнути критичних сценаріїв розвитку подій. Проте не готуватися до цих сценаріїв, не вчиняти дії, не робити на три кроки вперед продумані плани – так, це неприпустимо, – зауважив Корецький.

Критика кличка з боку центральної влади

На уточнення журналіста, чи стосуються його слова мера Києва, прем’єр відповів, що йдеться про всіх, включно з очільником столиці. Він наголосив, що на п’ятому році повномасштабної війни необхідно заздалегідь продумувати дії та планувати розвиток подій на кілька кроків уперед.

– Тому готуватися і передбачати потрібно всі сценарії. Треба тверезо усвідомлювати, що можуть бути різні сценарії розвитку подій. Потрібно бути ментально, фізично, запасними частинами, засобами – готовими, – наголосив Корецький.

Голова уряду додав, що відповідальність за всі відключення електроенергії в Україні передусім лежить на Росії. За його словами, за нинішніх обставин необхідно докласти зусиль, щоб передбачити та не допустити “максимально негативні наслідки, які тільки можуть бути”.

На попередні заяви представників центральної влади, серед яких був президент Володимир Зеленський, відреагував мер Києва Віталій Кличко. Він поставив запитання:

– Як столиця, яка, до речі, розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, мала упередити російську спецоперацію проти української енергетики?

Раніше Володимир Зеленський критикував Київ через виконання планів стійкості на тлі російських обстрілів та наближення зими.

За його словами, “станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж у Києві”.

Згодом Віталія Кличка викликали до Верховної Ради. Після цього міський голова заявив, що Київ готувався до опалювального сезону під російськими обстрілами та “в умовах шоу, яке влада налаштувала з планом стійкості, з брехливою кампанією про те, що Київ не працює, з блокуванням коштів”.

Упродовж останніх місяців Київ зазнає майже щоденних атак реактивними дронами. Це новий для російсько-української війни засіб ураження, протидія якому наразі залишається проблемою для українських військових.

Хоча відсоток збиття таких безпілотників поступово зростає, він усе ще нижчий, ніж показники перехоплення вже звичних типів дронів, які рухаються значно повільніше.

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