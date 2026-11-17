Уночі проти 17 листопада російські війська атакували українські міста балістичними ракетами та безпілотниками.

У Києві пошкоджені Північний і Південний мости, через що перекрили рух транспорту. У частині столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням. На Дніпропетровщині під ударами опинилися шість районів області.

У Запоріжжі росіяни атакували промислову інфраструктуру. У Смілі Черкаської області внаслідок балістичного удару травмувалися шестеро людей, а в Чернівцях після атаки на енергооб’єкт частина громад залишилася без світла.

Зараз дивляться

На Сумщині протягом доби зафіксували майже 40 російських ударів, постраждала жінка.

Тим часом з’явилися повідомлення про часткове обвалення Кримського мосту після нічних вибухів. Також регулятори з ядерної безпеки 38 країн попередили про зростання ризику ядерної аварії в Україні через російські удари по енергетиці.

Про ці та інші події ночі та ранку 17 листопада — читайте в дайджесті.

Атака на Київ

Уночі проти 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок ударів пошкоджені Північний і Південний мости, об’єкти критичної інфраструктури, житлові та нежитлові будівлі.

За інформацією міської влади Києва, наслідки атаки зафіксували в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст, а в Деснянському — Північний. Рух обома мостами тимчасово перекрили.

У Деснянському районі через падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському та Оболонському районах горіли складські приміщення. Також пошкоджені житлові будинки та нежитлова будівля.

Через пошкодження критичної інфраструктури в окремих районах столиці виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

За даними КМВА, постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували.

Через перекриття Північного та Південного мостів у столиці тимчасово змінили маршрути громадського транспорту.

Через Подільський мостовий перехід спрямували автобуси №21, 73, 101 та 31-ТР. Також змінили маршрути тролейбусів №30, 31 і 44, а на маршруті №50 збільшили кількість транспорту.

Через Дарницький міст курсують автобуси №22 та 91. Крім того, збільшили кількість автобусів на маршруті №22-ТР.

Рух тролейбусів №29, 37, 47 та 48 тимчасово призупинили.

Атака на Дніпропетровщину

Уночі проти 17 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та балістичними ракетами. Під ударами опинилися шість районів.

У Дніпрі внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджені підприємство та інфраструктура. Через ранковий удар також загорівся приватний будинок.

У Павлограді після удару балістичними ракетами спалахнула пожежа, пошкоджено підприємство. У Троїцькій громаді внаслідок атак дронів горіли вантажівка та мікроавтобус.

На Нікопольщині російські війська атакували безпілотниками Нікополь, Марганецьку і Покровську громаду.

У Новомиколаївській громаді Кам’янського району після атаки дрона виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру.

У Шахтарському Синельниківського району російський безпілотник пошкодив багатоквартирний житловий будинок.

У Кривому Розі пошкоджені підприємство та приватний будинок, а в Новопільській громаді — інфраструктура.

За інформацією станом на 07:30, сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 12 російських безпілотників у п’яти районах області.

Вибухи в Запоріжжі

Уранці 17 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Під ударами опинилися промислові об’єкти у трьох районах міста.

Унаслідок обстрілів пошкоджені виробничі та складські приміщення, виникли пожежі. За останніми даними, загинув чоловік та жінки, ще 18 людей постраждали.

Крім того, пізно ввечері 16 листопада росіяни також атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Рятувальники деблокували з-під завалів 51-річну жінку. Її стан стабільний, постраждалу доправили до міської лікарні для обстеження.

Того ж дня внаслідок окремої атаки російського FPV-дрона на легковий автомобіль загинув водій.

Атака на Черкащину

Уночі проти 17 листопада російські війська атакували Смілу Черкаської області балістичними ракетами.

Перші вибухи пролунали орієнтовно за пів години до опівночі.

За інформацією начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, внаслідок удару постраждали шестеро людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Уранці 17 листопада у Смілі повторно пролунали вибухи на тлі підвищеної загрози застосування російських крилатих ракет.

Інформацію про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюють.

Атака на Чернівці

На світанку 17 листопада російські війська атакували Чернівецьку область двома безпілотниками.

За інформацією начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка, один із дронів пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури у Чернівцях.

Унаслідок удару в частині громад області сталися аварійні відключення електропостачання.

На місці працюють оперативні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Атаки на Сумщину

Протягом доби, з ранку 16 до ранку 17 листопада, російські війська завдали майже 40 ударів по 15 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області.

За інформацією Сумської ОВА, внаслідок атаки безпілотника у Глухівській громаді постраждала 60-річна жінка.

Найбільше ударів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники, керовані авіаційні бомби та ракети.

У Глухівській громаді пошкоджені приватні й багатоквартирний житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобіль.

У Шосткинській громаді постраждали житлові будинки й нежитлове приміщення, знищено транспортний засіб.

У Степанівській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, навчальний заклад, нежитлові приміщення та багатоповерхівка.

У Краснопільській, Сумській та Путивльській громадах зафіксували пошкодження житлових будинків і цивільних об’єктів.

У Середино-Будській та Есманьській громадах пошкоджені й зруйновані приватні житлові будинки.

У Березівській громаді постраждав об’єкт цивільної інфраструктури.

Удар по Кримському мосту

Уночі проти 17 листопада в районі Кримського мосту пролунала серія потужних вибухів. Після атаки з’явилися повідомлення про часткове обвалення його конструкцій.

Як повідомляють ЗМІ та OSINT-джерела, у воду нібито впала арка автомобільної частини мосту та частина дорожнього прольоту.

Відповідні відеозаписи поширили в соціальних мережах. Водночас незалежного підтвердження масштабів руйнувань наразі немає.

Станом на 08:10 російська сторона повідомила про повне припинення руху Кримським мостом.

За заявою Міністерства транспорту РФ, автомобільне та залізничне сполучення переправою наразі неможливе. Водіїв закликали не вирушати в напрямку мосту.

Напередодні, уночі проти 16 листопада, Кримський міст також зазнав атаки. Тоді окупаційна адміністрація обмежила рух транспорту.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про нібито незначні пошкодження, однак згодом з’явилися повідомлення про деформацію однієї з арок та пошкодження дорожнього полотна.

Майже 40 країн закликали РФ припинити удари по енергетиці

Регулятори з ядерної безпеки 38 країн попередили про зростання ризику ядерної аварії в Україні цієї зими через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Reuters, спільну заяву оприлюднили три міжнародні організації — HERCA, WENRA та NORA. Вони представляють регуляторів із країн ЄС, США, Великої Британії, Канади, Японії та інших держав.

Фахівці наголошують, що російські атаки на електростанції, підстанції та лінії електропередачі послаблюють українську енергосистему.

Найбільше занепокоєння викликає можливість масштабного знеструмлення, яке може поставити під загрозу стабільне електропостачання атомних електростанцій.

Для безпечної роботи АЕС необхідне постійне живлення систем охолодження ядерного палива. У разі тривалого знеструмлення зростає ризик серйозної аварії.

Керівник HERCA та NORA Пер Странд заявив, що останніми тижнями російські удари стали руйнівнішими. За його оцінкою, цієї зими ризик ядерної аварії може бути найвищим.

Він також попередив, що найгіршим сценарієм може стати загальнонаціональне знеструмлення, яке одночасно вплине на дев’ять діючих енергоблоків українських АЕС.

За даними МАГАТЕ, через нестабільність електропостачання деякі українські атомні енергоблоки вже були змушені знижувати потужність.

Окрему небезпеку становить окупована Запорізька АЕС, яка не виробляє електроенергію, але потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерного палива.

Регулятори закликали Росію припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та наголосили на необхідності підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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