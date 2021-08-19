Наприкінці серпня девальвація гривні в Україні відновиться, незважаючи на те, що зараз українська валюта помітно зміцнилась.

І хоча станом на 26 липня НБУ встановив курс 27,048 грн/1$, уже в серпні валютний курс може знову повернутися до 27,5 грн за 1$, говорить у коментарі Фактам ICTV кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

До падіння гривні в серпні призведе погіршення ситуації в економіці. Йдеться про зростання дефіциту зовнішньої торгівлі та відтік інвестицій.

На скорочення валютних резервів та посилення девальвації гривні вплине й той факт, що у вересні Україні доведеться повернути близько $5 млрд іноземних позик із відсотками.

Напруженою залишається ситуація й на зовнішньому ринку.

– Уже цього тижня відбудеться засідання Федеральної резервної системи США. Будь-яка заява одного з членів комітету щодо перспектив зростання ставок може обвалити фінансові ринки та зміцнити курс долара стосовно світових валют. Такі події також призведуть до падіння гривні, – перераховує потенційні ризики Олександр Хмелевський.

Нині багато експертів одностайні в тому, що в серпні відбудеться падіння на світових ринках, що теж негативно позначиться на курсі гривні. Єдиним питанням залишається лише те, яка новина стане поштовхом до цього.

На ситуацію на валютному ринку не вплинуть знакові для України події – проведення Кримської платформи 23 серпня, відзначення 30-річчя Незалежності України 24 серпня та зустріч Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом, яка попередньо запланована на 30 серпня.

– Однак загострення політичного протистояння в Україні, наприклад, загроза розпуску Верховної Ради, відставка Кабміну чи голови Нацбанку, цілком можуть стати новинами, за яких курс гривні знизиться. Вплинути також може загострення на Донбасі чи різке збільшення кількості хворих на коронавірус, – пояснює експерт.

Не радить економіст розраховувати на те, що Нацбанк у серпні учергове підвищить облікову ставку. Відреагувати таким чином його змусять хіба якісь надзвичайні події.

Попередньо ж, зростання облікової ставки можливе восени.

Почне знижуватися в серпні й пропозиція валюти, оскільки наприкінці місяця завершиться сезон відпусток.

– Наразі сезон у розпалі. Люди продають валюту, яку збирали протягом року для того, щоб відпочити, – зауважує експерт.

Однак у разі девальвації гривні продаж валюти з боку населення різко скоротиться.