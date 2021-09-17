Судова реформа і НБУ: стало відомо, на чому зосередиться місія МВФ в Україні

Оціночна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час роботи в Україні зосередиться на питаннях незалежності Національного банку, судової реформи та боротьби з корупцією.

Про це поінформував на брифінгу у Вашингтоні представник МВФ Джеррі Райс.

Місія розпочне роботу в Україні до кінця вересня у віртуальному форматі. Конкретні дати в МВФ обіцяють оприлюднити ближче до старту місії.

За словами Райса, в МВФ налаштовані продовжувати співпрацювати з владою України над виконанням домовленостей, необхідних для виділення наступного траншу за програмою stand-by.

– Ми зосередимося на питаннях, пов’язаних зі зміцненням управління й автономності роботи Національного банку України, судовій реформі, відновленні та посиленні антикорупційної структури, а також забезпеченні стійкого фіскального стану тощо,- наголосив Райс.

Водночас він не зміг назвати конкретних термінів виділення наступного траншу Україні або ж можливого продовження програми.

– Думаю, нам потрібно завершити дискусії, які наразі активно тривають, – заявив Райс.

Що відомо про програму МВФ та виділення траншу?

У червні 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України, обсяг якої становить близько $5 млрд. Одразу було виділено $2,1 млрд першого траншу.

Планувалися чотири перегляди виконання умов програми для виділення ще чотирьох траншів. Розміри другого і третього траншу мали становити по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн. Однак нові транші так і не були виділені.

Нещодавно заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован на форумі YES Brainstorming у Києві повідомив, що місія МВФ з питань першого перегляду програми stand-by може розпочати свою роботу в Україні з 21-23 вересня 2021 року.

А 14 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що другий транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів очікується приблизно в листопаді-грудні.