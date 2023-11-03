Як зростатимуть доходи українців у найближчі роки: прогноз НБУ

Попри повномасштабну війну, доходи українців повернулися до зростання. Ця тенденція продовжиться і в наступному році.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2023 року.

За оцінкою НБУ, за підсумками 2023 року доходи населення в номінальному вимірі зростуть майже на 18%, а в реальному (з вирахуванням інфляції) – приблизно на 4%.

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Ключовими у доходах українців другий рік поспіль залишаються бюджетні виплати: пенсії, соціальні допомоги, виплати військовослужбовцям.

– Водночас в умовах нестачі кваліфікованих працівників поступово підвищують оплату праці й підприємства приватного сектору, – зазначили в НБУ.

Хоч реальні доходи населення відновили помірне зростання, проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний.

Прогноз на наступні роки

В Нацбанку прогнозують, що в 2024-2025 роках реальні доходи українців продовжать зростати, “навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків”.

Цьому сприятимуть: збереження м’якої фіскальної політики та відновлення економічної активності.

А додатковим стимулом для зростання зарплат після війни буде посилення попиту на кваліфіковану робочу силу. Адже країну потрібно буде відбудовувати.

Передусім зросте потреба в будівельних спеціальностях у зв’язку з відновленням значної кількості зруйнованих чи пошкоджених будинків, інфраструктурних об’єктів та виробничих потужностей.

Безробіття в Україні й далі знижуватиметься, однак залишатиметься вищим за рівень, який був до повномасштабного вторгнення РФ. У 2023 році воно зменшиться до майже 19%, наступного – до 16,5%, а в 2025 році – впаде нижче 15%.

Стримуватимуть відновлення ринку праці диспропорції через наслідки війни. Йдеться про міграцію та нерівномірне економічне відновлення за галузями і регіонами України.

Зростання зарплат

За прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні на кінець 2023 року зросте на 17,7%. Йдеться про фактичну суму грошей, яку отримує працівник.

А реальна зарплата з урахуванням інфляції зросте на 3,9%. Реальна заробітна плата – це сума матеріальних благ і послуг, які людина може придбати за номінальну зарплату.

– На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати в 2024-2025 роках зростатимуть темпами понад 6% на рік, – наголошується у звіті.

У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати українців на 15,8%, а в 2025 – на 14%.

Реальна зарплата наступного року може зрости на 6,9%, а в 2025 році – на 6,2%.

Як відомо, Національний банк України поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%, а зростання ВВП – з 2,9% до 4,9%.

Джерело : НБУ

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