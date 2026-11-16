Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні майже €8 млрд у межах механізму Ukraine Facility. Це найбільша одноразова виплата Києву за всю історію цієї програми.

Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

ЄС схвалив рекордний транш

Це вже дев’ятий транш фінансової допомоги в межах механізму.

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Кошти мають надійти Україні найближчим часом. Близько €5 млрд із цієї суми передбачено за рахунок ресурсів Кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) на 2026 рік.

Рішення про виділення коштів ухвалили після оцінки виконання Україною реформ. Загалом Київ виконав понад 20 цільових реформ, які стосуються:

судової системи;

боротьби з корупцією та відмиванням грошей;

фінансових ринків;

управління державними активами;

розвитку людського капіталу;

бізнес-середовища;

децентралізації та регіональної політики;

енергетики;

агропромислового сектора;

цифрової трансформації;

охорони довкілля.

Фінансування в межах Ukraine Facility має допомогти Україні зберігати макрофінансову стабільність, відновлювати та модернізувати країну, забезпечувати роботу державного управління й продовжувати реформи.

Механізм Ukraine Facility запрацював 1 березня 2024 року. Загалом він передбачає понад €50 млрд грантів і позик для підтримки України у 2024–2027 роках.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував Єврокомісії та Європейській раді за схвалення майже €8 млрд.

— Дякую президентці Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля щодо прискорення підготовки цього платежу, з огляду на зростання бюджетних потреб України напередодні зими та посилення російських атак на нашу енергетику, тепло- та водопостачання, а також іншу критичну інфраструктуру, — наголосив очільник держави.

Він підкреслив, що рішення ухвалене після виконання Києвом понад 20 зобов’язань. А це підтверджує, що Україна виконує те, про що ми домовлялися з Євросоюзом.

— Ключове, щоб цей прогрес також знайшов відображення у відкритті двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу, — підсумував президент.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, з урахуванням цих майже €8 млрд, Україна цього року загалом отримає €13,57 млрд в межах Ukraine Facility. Уряд очікує надходження траншу найближчим часом.

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