Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект про деолігархізацію у другому читанні

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект №5599 про деолігархізацію.

Про це повідомила заступник голови комітету Мар’яна Безугла.

– Розглянули на Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроект до другого читання — рекомендували парламенту прийняти в цілому, – написала вона у Facebook.

Законопроект №5599 Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) внесли на розгляд Верховної Ради у червні.

Його автором є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів в першому читанні. Його підтримали 275 народних депутатів: представники фракцій Слуга народу, Відродження та частково депутати від групи За майбутнє.

На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти. У парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно із положеннями законопроекту, рішення про внесення тієї чи іншої особи до реєстру олігархів прийматиме Рада національної безпеки і оборони (РНБО). А вони, відповідно, будуть затверджуватися указами президента України.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. За її словами, результати проведеного аналізу показали невідповідність положень документа конституційним нормам. Крім того, закон порушує права та свободи людини.

У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) для експертного висновку Венеціанської комісії.

16 вересня Венеційська комісія прийняла запит України на розгляд законопроекту №5599 про так званих олігархів.