У п’ятницю, 8 жовтня, народний депутат, представниця фракції Слуга народу Галина Третьякова спровокувала скандал заявою щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Через це Третьякову, яка є головою Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, можуть тимчасово відсторонити від участі в пленарних засіданнях.

Факти ICTV розповідають, що відомо про сьогоднішній скандал та якими ще заявами раніше відзначилася нардеп Третьякова.

Що сталося?

Вранці 8 жовтня стало відомо про раптову смерть народного депутата від групи За майбутнє Антона Полякова.

Через це пленарне засідання Верховної Ради розпочалося з вшанування пам’яті загиблого нардепа.

Водночас представниця фракції Слуга народу Галина Третьякова допустила неетичне висловлювання про Полякова, через що потрапила в скандал.

Як розповів із парламентської трибуни нардеп від групи За майбутнє Ігор Палиця, в чаті Слуги народу з’явився коментар Третьякової. Як зазначив Палиця, на новину про смерть вона відреагувала словами: На одного ворога менше.

Деякі депутати в залі зустріли цю інформацію вигуками: Ганьба.

Згодом листування із чату Слуги народу було оприлюднене в ЗМІ.

– Як на мене, то це мінус один ворог. А тому – все добре. Розслідування має бути максимально відкритим, з оголошенням всіх фактів – токсикології, його нічного шляху тощо. Щоб був зрозумілий зв’язок, чи це депутатська діяльність, чи це його особисте життя, – таке фото з коментарем Третьякової оприлюднили журналісти.

Її слова спровокували шквал критики від інших народних обранців. Із партійного чату Слуги народу навіть почали виходити депутати.

Сама депутат Третьякова не стала вибачатися. Натомість у залі засідань ВР вона зробила заяву про “свободу слова”.

– Коли люди… вважають, що можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що ганьба – це вам, – заявила Третьякова, після чого їй вимкнули мікрофон.

Згодом голова фракції Слуга народу Давид Арахамія поінформував про підписання листа до Комітету ВР з питань регламенту та депутатської етики з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів. За його словами, листа підписали всі фракції парламенту.

А співголова групи За майбутнє Тарас Батенко повідомив, що голови всіх фракцій і груп Ради, крім Слуги народу, зібрали підписи за відкликання Третьякової з посади голови комітету.

Якими ще заявами запам’яталася Галина Третьякова?

• Діти “низької якості”.

Однією з найбільш резонансних була заява Третьякової про те, що в сім’ях безробітних, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти “низької якості”. Таку заяву нардеп зробила в 2020 році.

Вона висловила думку, що деякі малозабезпечені сім’ї можуть народжувати дітей для того, аби отримати матеріальну допомогу.

– Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості, – заявила Третьякова, додавши, що згодом такі діти виростають і теж “сідають” на державні кошти.

Для порівняння нардеп згадала Велику Британію і Сінгапур. Там, за її словами, застосовують жорсткі заходи для боротьби з безробітними.

– Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока щодо тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соціальної політики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований… Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (екс-прем’єра Сінгапуру, — Ред.) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти, – розповідала Третьякова.

Тоді постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків засудила позицію нардепа і звернулася до керівництва Верховної Ради з відкритим листом, вимагаючи відкликати її з посади голови комітету. Проте цього не сталося.

Сама Третьякова скандал навколо її висловлювання щодо дітей називала “булінгом”.

• До 30 тис. грн за зниклих безвісти на війні.

У виступі для Київської школи економіки Третьякова також висловлювала думку, що родичі людей, яких вважають зниклими безвісти на Донбасі, начебто не хочуть визнавати їхню смерть, оскільки отримують матеріальну допомогу від держави.

Депутат розповідала про необхідність прибрати деякі пільги, аби люди ними нібито не зловживали. Як приклад Третьякова чомусь навела родичів безвісти зниклих українців.

– У нас є зниклі безвісти, і ми чітко знаємо, що хлопець чи дівчина загинули, що їх там розстріляли. Просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно, і батьки, і родичі знають, що їхні родичі загинули на тій території. Але вони не хочуть констатувати їхню смерть, навіть якщо пройшов час і є судові рішення, що людина загинула. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують кошти й великі: до 20-30 тис. грн за місяць за ту людину, яка зникла безвісти, – стверджувала представниця Слуги народу.

Вона наполягала, що наявність подібної економічної мотивації начебто розбещує людину “у моральному сенсі”.

– Ідеологія, що якщо я отримую щось від держави, то я фактично сідаю на шию тому, хто платить податки, така ідеологія відсутня в українському суспільстві, – заявляла Третьякова.

• Скасування пільг воїнам-контрактникам.

В одному з інтерв’ю Галина Третьякова пропонувала переглянути пільги і соціальні виплати військовослужбовцям: зокрема, йшлося про аудит контрактників та пільговиків-учасників бойових дій.

– Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так. Європейська практика обережно використовує пільговий механізм, тоді як ми призначаємо пожиттєве утримання і реальних пільговиків, і так званих. Маю на увазі тих, хто перебував на війні два-три дні й навіть не був “на нулі”, проте теж має статус УБД, – наполягала вона.

В тому ж інтерв’ю Третьякова висловила думку, що тисячі гривень на день для військовослужбовця-контрактника буде достатньо.

– Тисяча гривень на день – це нормальне грошове забезпечення контрактника в наших реаліях… Коштів небагато в країні, й ми маємо ранжувати пільговиків, – наголошувала депутат, додавши, що захищати потрібно лише тих, хто “щось утратив на війні”.

• Занадто низька зарплата нардепа.

Минулого року Третьякова також скаржилася на занадто низьку зарплату народного депутата. За її словами, 32-35 тис. грн, які нардепи отримують на руки, – надто мало для якісної роботи.

Низькими вона назвала і виплати на помічників депутатів.

– Депутатська заробітна плата – вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала… Народний депутат має мати юридичну підтримку, організаційну… На помічників оця сума, яка надається, 42 тис. грн на чотирьох осіб, це замало, – зазначала народна обраниця.

• Про включення ФОП до системи пенсійного забезпечення.

В одному з численних інтерв’ю Третьякова заявила, що включення до солідарної системи пенсійного забезпечення фізосіб-підприємців було помилкою.

– Ми включили у солідарну систему ФОП, які сплачують близько 800 грн єдиного податку, а претендують на 1 600 грн мінімальної пенсії… Наші діти сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. Не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10-20 років. У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими, – пояснювала свою позицію депутат.

• Про легалізацію в Україні секс-індустрії.

Галина Третьякова виступала і за легалізацію в Україні секс-індустрії. На її думку, без цього держава не зможе контролювати працівників секс-індустрії, які не сплачують податки.

– Секс-індустрія — це одна з найстаріших, кажуть, професій… Вона є, була і буде. А ті, хто її організовують, так звані сутенери, працюють у “чорній” частині спектру економіки. Вони отримують прибутки і не сплачують податки… Є ліцензія, є медичні огляди, є цивілізовані правила гри, як це відбувається. Коли є ліцензія і коли це цивілізовано, це можна контролювати, – зазначала нардеп.

Водночас вона наголошувала, що перед легалізацією із секс-індустрії слід “прибрати” такі негативні явища, як приниження, елементи торгівлі людьми.

• Інтимне листування в Раді.

У грудні 2019 року Третьякову спіймали за інтимним листуванням зі своїм чоловіком Сергієм Поповим. Йшлося про новий матрац, який він замовив.

Нардеп дуже емоційно відреагувала на таку новину й написала, що любить його ще сильніше.

– Ура! Люблю тебе ще сильніше за матрац. Секс на новому матраці. Ура! – писала Третьякова.

Це інтимне листування потрапило на фото та розповсюдилося в інтернеті.

До слова, 2 жовтня в Трускавці відбулася символічна церемонія нагородження народних депутатів від фракції Слуга народу. Відзначили і Галину Третьякову – в номінації Наполегливість року (за те, що вона “попри хейт, не сходила зі своїх позицій”).

Читайте У поліції назвали дві версії смерті нардепа Полякова

Смерть Антона Полякова

Народний депутат від фракції За майбутнє Антон Поляков помер у ніч проти 8 жовтня у Києві.

Його в непритомному стані виявили на задньому сидінні автомобіля таксі патрульні поліцейські, котрі зупинили транспортний засіб через порушення правил дорожнього руху.

Водій таксі розповів поліції, що підібрав Полякова на зупинці, а дорогою нардепу стало зле. Медики, котрі прибули на місце інциденту, не змогли врятувати життя депутата.

У Київській міській прокуратурі назвали причиною смерті Полякова гостру серцеву недостатність. А поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою Природна смерть.

Джерело: УНІАН, Економічна правда, 24 канал, Kyiv School of Economics, Громадське, Інтерфакс-Україна, АрміяInform