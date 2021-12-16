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Факти / Україна / Політика

Повномасштабне вторгнення РФ може спровокувати Третю світову – Лапутіна

Тетяна Забожко редакторка стрічки
юлія лапутіна

Повномасштабне вторгнення Росії до України зумовить поширення конфлікту територією всієї Європи й може навіть спровокувати Третю світову війну.

Таку думку озвучила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

– Із геополітичної точки зору, схоже, що сценарій Третьої світової війни можливий, тому на українське питання слід звернути увагу з огляду на безпеку континенту, – зазначила міністр.

Очільниця відомства запевняє: більшість із 400 тис. українських ветеранів від 20 до 60 років готові захищати країну в разі атаки Москви.

Однак, певна вона, президента РФ Володимира Путіна не стримуватимуть українські кордони.

– Війна в разі російського вторгнення до України пошириться далеко за межі України, – застерігає міністр у справах ветеранів.

Разом із тим, говорить Юлія Лапутіна, Україна зможе протистояти агресору.

– У разі реального військового вторгнення для агресора може бути успішним перший крок. Але наступний вже таким не буде, тому що країна має великий досвід національного опору, – зазначає вона.

Джерело: Sky News

Фото: УНІАН

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