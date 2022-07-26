Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Єдиний вихід – удар у відповідь: Кулеба про газову війну РФ проти Європи

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Газовий шантаж Кремля проти Європи є продовженням повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що єдиний спосіб протидіяти російському шантажу – завдати удару у відповідь та позбутися газової залежності від РФ.

Зараз дивляться

– Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удару у відповідь та позбутися будь-якої залежності, – наголосив Кулеба в своєму Twitter-акаунті.

Як відомо, в липні російський монополіст Газпром на 10 днів припиняв поставки газу через трубопровід Північний потік-1 начебто через планово-технічне обслуговування. Водночас в Єврокомісії не виключають, що Росія може повністю припинити поставки природного газу, залишивши Європу взимку без блакитного палива.

Газпром уже оголосив про зменшення постачання газу через Північний потік-1 до 20% від пропускної здатності трубопроводу.

У зв’язку з цим в Євросоюзі напрацювали екстрений план скорочення споживання газу, який повинен пом’якшити наслідки можливої газової блокади з боку РФ. Цей план передбачає добровільне скорочення державами-членами ЄС споживання газу на 15% у період з 1 серпня 2022 року до квітня 2023 року.

Читайте
Новий етап газової війни: Путін сподівається, що взимку Україна й ЄС замерзнуть і зламаються

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка