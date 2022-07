Газовий шантаж Кремля проти Європи є продовженням повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що єдиний спосіб протидіяти російському шантажу – завдати удару у відповідь та позбутися газової залежності від РФ.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022