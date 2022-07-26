Липень, 26 в 13:35

Газовий шантаж Кремля проти Європи є продовженням повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що єдиний спосіб протидіяти російському шантажу – завдати удару у відповідь та позбутися газової залежності від РФ.

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– Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удару у відповідь та позбутися будь-якої залежності, – наголосив Кулеба в своєму Twitter-акаунті.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022

Як відомо, в липні російський монополіст Газпром на 10 днів припиняв поставки газу через трубопровід Північний потік-1 начебто через планово-технічне обслуговування. Водночас в Єврокомісії не виключають, що Росія може повністю припинити поставки природного газу, залишивши Європу взимку без блакитного палива.

Газпром уже оголосив про зменшення постачання газу через Північний потік-1 до 20% від пропускної здатності трубопроводу.

У зв’язку з цим в Євросоюзі напрацювали екстрений план скорочення споживання газу, який повинен пом’якшити наслідки можливої газової блокади з боку РФ. Цей план передбачає добровільне скорочення державами-членами ЄС споживання газу на 15% у період з 1 серпня 2022 року до квітня 2023 року.