Вересень, 29 в 0:59

Німеччина отримала нові кошти для закупівлі для України чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T, хоча раніше планувалася лише одна.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

У списку запланованої для передачі військової допомоги в Україну, у пункті із зазначеним ППО повідомляється:

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– 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM* (наразі є бюджет ще на 3 системи), – ідеться в повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із німецьким канцлером Олафом Шольцом питання передання ППО в Україну з Німеччини і попросив прискорити передання систем протиракетної оборони.

Німеччина за сім минулих місяців війни неодноразово піддавалася критиці за темпи й обсяги оборонної підтримки для України, хоча є найбільшою економікою в Європі. Однак останніми тижнями уряд ФРН збільшив як темпи, так і обсяги поставок.

Приміром, минулого тижня Берлін оголосив про передачу нової однієї партії самохідних установок Gepard. А перед цим, 14 вересня, Німеччина оголосила, що передала Україні ще чотири установки Gepard.

Однак 24 вересня Бундестаг проголосував проти надання Україні танків.

Джерело: Уряд Німеччини