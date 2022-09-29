Берлін збільшив кількість IRIS-T, які планує передати Україні
Німеччина отримала нові кошти для закупівлі для України чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T, хоча раніше планувалася лише одна.
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
У списку запланованої для передачі військової допомоги в Україну, у пункті із зазначеним ППО повідомляється:
– 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM* (наразі є бюджет ще на 3 системи), – ідеться в повідомленні.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із німецьким канцлером Олафом Шольцом питання передання ППО в Україну з Німеччини і попросив прискорити передання систем протиракетної оборони.
Німеччина за сім минулих місяців війни неодноразово піддавалася критиці за темпи й обсяги оборонної підтримки для України, хоча є найбільшою економікою в Європі. Однак останніми тижнями уряд ФРН збільшив як темпи, так і обсяги поставок.
Приміром, минулого тижня Берлін оголосив про передачу нової однієї партії самохідних установок Gepard. А перед цим, 14 вересня, Німеччина оголосила, що передала Україні ще чотири установки Gepard.
Однак 24 вересня Бундестаг проголосував проти надання Україні танків.
Джерело: Уряд Німеччини