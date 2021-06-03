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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

ЗНО з історії України 2021 – коли будуть результати та що потрібно взяти

ЗНО, іспит, школярі

ЗНО з Історії України цього року відбудеться 4 червня. Адреси пунктів тестування та час вказані на запрошеннях-перепустках учасників.

Учасників ЗНО не пустять до аудиторії, якщо вони прибудуть пізніше зазначеного часу.

ЗНО з історії України 2021 – список необхідних документів

  • Сертифікат ЗНО (оригінальний документ);
  • Запрошення перепустка;
  • Паспорт або інший документ, номер якого вказаний у Сертифікаті ЗНО.

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні обов’язково потрібно мати всі три документи. За відсутності хоча б одного з них особа не може бути допущена до тестування.

Запрошення-перепустку учасники повинні самостійно сформувати та роздрукувати в особистому кабінеті на сторінці УЦОЯО.

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Що можна з собою брати на ЗНО з історії України

Для участі у ЗНО з історії України також потрібно взяти с собою ручку чорного кольору. Центр оцінювання якості освіти радить запастися двома або трьома ручками.

Також дозволяється приносити воду у пляшках, однак тара повинна бути без етикетки.

Заборонено на момент проходження оцінювання мати з собою будь-які пристрої, друковані чи рукописні матеріали. Особисті речі можна буде залишити у спеціально відведеному місці в аудиторії.

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Як дізнатися свій бал ЗНО з історії України 2021

Результати ЗНО з історії України учасники дізнаються до 25 червня на власних інформаційних сторінках. Визначити приблизний бал також можна достроково, звіривши свою чернетку з офіційними правильними відповідями, які публікують незадовго після проведення ЗНО.

Сертифікаційна робота оцінюватиметься за шкалою 100-200 балів. Випускники шкіл, які обрали ЗНО з історії України для проходження ДПА, також отримають оцінку за шкалою 1-12 балів.

ЗНО з української мови та літератури

1 червня відбулося ЗНО з українською мови та літератури, на яке зареєструвалося понад 250 тис. осіб. На наступний день, 2 червня, з’явилися правильні відповіді до тестування.

Детальніше про ЗНО з української мови та літератури та де шукати правильні відповіді, читайте на Фактах ICTV.

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