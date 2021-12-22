Деякі українські банки вже до кінця 2021 року почнуть видавати пластикові картки для здійснення виплат 1 тис. грн вакцинованим проти коронавірусу українцям.

Про це розповів сьогодні на брифінгу віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Йдеться про банки, які підключені до програми єПідтримка.

– Деякі банки почнуть видавати також пластикові картки до кінця цього року. Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. Велика кількість банків приєднається (до програми, – Ред.). І велика кількість банків зможуть генерувати не лише віртуальні картки, якими можна оплачувати онлайн, а також почнуть випускати пластикові, – наголосив Федоров, порадивши слідкувати за анонсами.

Міністр уточнив, що пластиковими картками можна буде розраховуватися, якщо, наприклад, людина не хоче купувати онлайн.

Федоров також нагадав, що зараз до програми єПідтримка приєдналися шість банків: Monobank, Приватбанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Водночас ще 13 банків знаходяться зараз у процесі підключення.

Програма з виплат 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу стартувала в Україні з 19 грудня. У ній можуть взяти участь повністю вакциновані українці віком від 18 років.

Станом на 22 грудня для участі в програмі подали заявки 4,5 млн українців. Водночас отримали тисячу грн за вакцинацію вже понад 2,3 млн громадян.

Наступного року для українців обіцяють передбачити “традиційні способи” отримання коштів: тобто не лише онлайн чи за допомогою банківської картки, а й в офлайн-форматі.