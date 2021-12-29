Щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця 2021 року, треба з 19 до 29 грудня подати заявку через Дію у вашому смартфоні. Тобто сьогодні – останній день.

Проте це лише перший етап виплат. Нарахування грошей за повний курс вакцинації проти коронавірусу за програмою єПідтримка триватиме весь наступний рік.

Міністерство цифрової трансформації 19 грудня офіційно запустило програму єПідтримка, завдяки якій імунізовані повнолітні українці можуть отримати 1 тис. грн.

На першому етапі це можна зробити лише через додаток Дія. Кошти можна витратити протягом чотирьох місяців лише на певний перелік товарів і послуг – книжки, спортзали, квитки у кіно, театри, музеї, на концерти або поїздки всередині України.

За час дії програми єПідтримка українці вже придбали 100 тис. квитків на потяги у чат-боті Укрзалізниці та на партнерських сайтах.

Станом на 27 грудня, пасажири витратили на залізничні квитки понад 42 млн грн, а середній чек за одну транзакцію становить 420 грн.

Як отримати 1 тис. грн за повний курс вакцинації від коронавірусу, дивіться у докладній інструкції на Фактах ICTV.