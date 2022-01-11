До посольства України у Казахстані звернулося близько 150 українців, які просять допомоги виїхати з країни. Про це Фактам ICTV повідомили у МЗС України.

При цьому, у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина наших громадян все ж вирішила залишатися у Казахстані.

В українському МЗС повідомляють, що міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном майже повністю відновлено.

На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва.

Крім того, відновлюється залізничне сполучення між великими казахстанськими містами.

– Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які матимуть бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва, – йдеться у повідомленні МЗС.

Дипломати також домовилися з авіакомпанією Air Astana про можливість безплатного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси із Нур-Султана.

Повідомляють, що міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту сповістять додатково.

Протести в Казахстані

Нагадаємо, що масові протести в Казахстані спалахнули 2 січня. Причина – підвищення з початку 2022 року цін на автогаз на 50% (з 60 до 120 тенге за літр).

4 січня протести переросли у сутички із силовиками (зокрема, в Кизилорді, Астані, Атирау). Тоді правоохоронці затримали понад 200 осіб. Водночас 95 співробітників органів внутрішніх справ отримали травми.

Пізніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив в деяких регіонах надзвичайний стан. Паралельно відправив уряд у відставку.

5 січня сутички тривали. У центрі міста Алмати почалися зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями.

Більш детально про ситуацію в Казахстані читайте в матеріалі.