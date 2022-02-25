Генштаб ЗСУ закликав повідомляти про техніку ворога мешканців шести областей

Російська Федерація буде стягувати свої війська до шести областей України.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Шановні співгромадяни – жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей! Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами, – йдеться у повідомленні

У Генштабі закликали передавати інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів чи областей.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін в ніч на 24 лютого оголосив про початок військової операції проти територій України.

Після цього ракетних ударів зазнали низка стратегічних об’єктів в українських областях.

Збройні сили України дали відсіч ворогу в зоні ООС та за напрямком Харкова.

Ввечері 24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.

Незадовго після цього, глава української держави звернувся до українців за підсумками першого дня війни з Росією.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.