Липень, 19 в 17:29

Усі чоловіки в Україні мають стояти на військовому обліку у певному військкоматі.

Головне завдання військового обліку – своєчасне виявлення всіх громадян призовного віку, які проживають на території, за яку відповідає певний військовий комісаріат.

Коли чоловіки стають на військовий облік, їх прописують у військкоматі, з того часу вони вважаються призовниками (до 27 років).

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Що таке спеціальний військовий облік – читайте у нашому матеріалі.

Види військового обліку

В Україні існує:

загальний облік – на ньому перебувають військовозобов’язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного стану;

– на ньому перебувають військовозобов’язані, не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного стану; спеціальний військовий облік – на ньому перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами держвлади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Також існують персонально-якісні військові обліки. Вони передбачають облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцями їхньої роботи або навчання.

Ведуть такі обліки керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності.

Що таке спеціальний військовий облік

На спеціальному обліку перебувають військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та воєнного стану за підприємствами чи за органами державної влади.

Тобто на спеціальний облік ставлять людей, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні замовлення.

Таким чином людині, яка стоїть на спеціальному військовому обліку, відстрочують призов, аби вона могла й надалі виконувати свою роботу.

До речі, такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Проте не усі військовозобов’язані підлягають спеціальному обліку. Існує певний перелік посад та професій, які підлягають відстрочці.

Якщо підприємство забронювало працівника, військкомат за місцем розташування організації оформлює посвідчення про відстрочку від призову та повідомляє про зарахування на спеціальний військовий облік.