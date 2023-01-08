Січень, 08 в 12:09

Росія продовжує використовувати релігію як зброю, щоб дискредитувати Україну.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Російські провоєнні блогери відреагували на опубліковані 7 січня кадри, на яких українські військовослужбовці у формі відвідують православні різдвяні богослужіння у Києво-Печерській лаврі, де вперше за всю незалежність України святкову літургію провела Православна церква України, а не УПЦ МП.

Зараз дивляться

Російські пропагандисти назвали літургію ПЦУ “розправою та відкритою війною” проти Української православної церкви Московського патріархату.

Деякі блогери, коментуючи фотографії з лаври, заявили, що святиня “захоплена єретиками та розкольниками”. Це давній пропагандистський наратив, який широко розповсюджують у РФ.

Слід зазначити, що служіння ПЦУ у головному соборі Києво-Перської лаври схвалено урядом, а самі українці вважають це історичною подією та справедливістю.

Реакція Росії на рішення українського уряду передати контроль над лаврою ПЦУ є прикладом того, як Москва продовжує перетворювати релігію на зброю, щоб представити Україну як зло та позиціювати Росію як нібито захисника православних цінностей, вважають американські аналітики.

Раніше митрополит Епіфаній в коментарі Фактам ICTV заявив, що для українців служба ПЦУ в Києво-Печерській лаврі асоціюється зі звільненням Херсону чи Криму.