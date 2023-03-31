Як та коли передавати показники лічильника електроенергії – список міст
Сьогодні є різні способи передати показники лічильника. Це можна зробити особисто, звернувшись до свого постачальника, або онлайн через особистий кабінет, чат-бот чи й просто телефоном.
Коли та як передавати показники лічильника електроенергії в Україні, дізнавалися Факти ICTV.
До якого числа потрібно передати показники
Обсяги спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період – це один календарний місяць. Споживачі повинні подати дані:
- за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (в цьому випадку дані будуть зараховані за 1 число).
Якщо показники лічильника світла передати пізніше, то дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.
Як подати показники жителям Києва та області
Мешканці Києва можуть передати показники в ДТЕК:
- в особистому кабінеті на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за контактами;
- через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).
Або зателефонувавши в кол-центр Київобленерго за номером (044) 459-07-40. Для передачі інформації потрібно вибрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника.
Також можна відправити смс на номер (067) 239-7-238. Формат повідомлення повинно мати такий вигляд:
- Особовий рахунок – пробіл – показник.
Ще можна передати показники через компанію Yasno за посиланням. Необхідно лише вказати свій особовий рахунок і ввести показники.
Жителі Київщини можуть подати показники електроенергії:
- в особистому кабінеті ДТЕК Київські регіональні електромережі;
- через чат-бот у Viber та Telegram;
- спеціальну форму на сайті;
- у мобільному додатку Мережі онлайн (в AppStore та Google Play Market).
Як передати показники світла у Львові
Львівʼяни можуть зробити це через Львівобленерго:
- електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua
- в онлайн-сервісі Персональний кабінет
- на номер 295-85-13 без з’єднання з оператором;
- смс-повідомленням на короткий номер 5068;
- зателефонувати на номер 5068 (дзвінок платний);
- через чат-боти у Viber та Telegram.
Як передати показники світла в Одесі
Жителі Одеси та області можуть передати показники через ДТЕК Одеські електромережі:
- в особистому кабінеті на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за контактами;
- через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger);
- в мобільному додатку Line of Light (Google Play Market).
Як передати показники світла в Херсоні
Це можна зробити на сайті Херсонобленерго:
- в Особистому кабінеті або Без реєстрації;
- через чат-бот у Viber;
- за телефонами: (0552) 316-316, (0552) 48-06-20, 0-800-500-629 (цілодобово);
- надіслати на електронну адресу pokaz@co.ksoe.com.ua лист;
- смс-повідомлення на номер 050-49-0000-4;
- відвідавши центр обслуговування споживачів (Херсон, вул. Пестеля, 5, вул. Перекопська, 178).
Як передати показники у Дніпрі
Жителя Дніпра та області можуть передати показники через ДТЕК Дніпровські електромережі:
- в особистому кабінеті на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за контактами;
- через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).
Ще можна передати показники через компанію Yasno за посиланням. Необхідно лише вказати свій особовий рахунок та ввести показники.
Як передати показники у Харкові
Це можна зробити безпосередньо на сайті АТ Харківобленерго за допомогою спеціальної форми.
Також встановіть на смартфон мобільний додаток Харенерго та отримуйте повний комплекс послуг: передача показників, оплата, перегляд історії та квитанцій, планові та аварійні відключення, сповіщення про відсутність електроенергії.
Також передати показники можна у чат-боті Viber або скористатися акаунтом на платформі Мій Харків.
Як передати показники на Закарпатті
Щоб передати показники електролічильника, споживачі можуть скористатися кількома способами:
- через особистий кабінет на сайті Оператора системи розподілу;
- за телефоном кол-центру 0-800-50-16-20;
- на електронну адресу call-centr@zakarpat.energy;
- смс за контактами;
- за допомогою чат-ботів Viber, Telegram та Facebook Messenger;
- через швидку форму на сайті Оператора системи розподілу в меню Кабінет без авторизації;
- передати показники контролеру (М)РЕМ.