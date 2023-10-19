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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Фото: Unsplash

Останнім часом у суспільстві все частіше побутує думка про блокування банківських рахунків ухилянтів. Нібито це стосується і звичайних карток для виплат, і рахунків підприємців, які ухиляються від мобілізації. Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – читайте в матеріалі.

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки: пояснює адвокат

Факти ICTV запитали в юриста і адвоката Ростислава Кравця, чи можливе таке нововведення в Україні. За його словами, чисто теоретично, в Україні можливо все.

Однак на сьогодні це неможливо, тому що порушення законодавства може встановити тільки суд.

Такого терміну, як блокування карток ухилянтам, взагалі немає в українському законодавстві.

Зараз дивляться

Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки та коли взагалі це можливо

Юрист додав, що блокування картки може відбуватись на підставі того, що ТЦК склали відповідний адміністративний протокол щодо ухилення від військової служби чи військового обліку. Відповідно, виконавча служба для того, щоб стягнути цей штраф, має заблокувати рахунки й списати кошти.

Однак навіть теоретично це неможливо зробити в Україні без порушення прав та свободи громадян.

Тому що винного може встановити тільки суд. І тільки суд може встановлювати відповідні санкції або відповідний адміністративний орган. Саме тому блокування і залишення без засобів для існування військовозобов’язаних є об’єктивно незаконним.

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війна, Війна в Україні, мобілізація
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