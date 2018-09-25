На Google мапі помітили лохнеське чудовисько

Мешканка США Ліза Стаут розгледіла на одному зі знімків Google Earth трирічної давності силует дивної істоти.

Вона гадає, що це може бути те саме містичне лохнеське чудовисько. Про це пише Daily Star.

– Я побачила істоту, яка, як мені здається, може бути Нессі, або принаймні тим, що найчастіше сприймають за неї місцеві жителі і туристи, – зазначила американка.

Пошуками монстра вона зайнялася після того, як втратила роботу. Кожен тиждень вона виділяла час, щоб переглядати карти та фотографії користувачів, зроблені поблизу курорту Loch Ness Highland Resort.

Знайдений знімок дійсно дозволяє розглянути силует дивної істоти, яка виступає з води на кілька метрів.

– Сподіваюся, що цей знімок допоможе зберегти його історію, оскільки я вважаю, що існування монстра буде вражати уяву декількох поколінь людей, – зазначила жінка.

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До речі, в озері Ханті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі помітили невідому істоту, яка нагадує легендарну Нессі. Вона нібито мешкає у водах шотландського озера Лох-Несс.