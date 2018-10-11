Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK випустила новий кліп на пісню Lomala.

Відео вона опублікувала на офіційному каналі у You Tube.

У відео Настя Каменських стоїть на зупинці транспорту в оточенні молодих хлопців і дівчат. Як тільки починає звучати музика, всі діючі герої починають роздягатися.

Що стосується її іміджу, то артистку відразу і не впізнати: блондинка з довгим волоссям у корсеті, велосипедках, із зав’язаною поверх них спідницею і на шпильках.

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До речі, в США Настя Каменських стала гостею латиноамериканського ранкового шоу, на якому презентувала свою нову пісню Peligroso.