У Грузії пройшли вибори у президенти країни, проте абсолютну більшість ніхто з кандидатів не отримав.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

На початку передвиборчих перегонів представник правлячої партії Грузинська мрія Саломе Зурабішвілі була головною фавориткою. Їй пророкували перемогу у першому турі, проте до моменту виборів вона розгубила свою перевагу. Зурабішвілі обігнала свого головного опонента – Грігола Вашадзе – лише на 1% і отримала 38,5% голосів.

Різке падіння її рейтинга відбулося через звинувачення у лобіюванні інтересів Росії. Опоненти, аргументуючи свою позицію, наводили вислови Зурабішвілі. Вона стверджувала, що частина провини за війну 2008 року лежить на Грузії.

Політологи також схильні вважати, що на рейтингах Саломе позначилося загальне розчарування грузинів політикою правлячої партії Грузинська мрія.

Головного опонента Зурабішвілі також підозрюють у зв’язках з РФ. Грігол Вашадзе тривалий час жив і працював спочатку в СРСР у Міністерстві закордонних справ, а потім вже у Росії. Проте сам Вашадзе запевняє, що нині з Росією його нічого не пов’язує. Від російського громадянства він відмовився ще у 2009 році.

Раніше Факти ICTV розповідали, хто має шанс виграти вибори, як це вплине на Україну та хто поверне Саакашвілі у Грузію.