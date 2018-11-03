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У Росії пасажирський потяг протаранив вантажівку: 15 постраждалих

У Краснодарському краї (Росія) пасажирський потяг Мінськ – Адлер протаранив КамАЗ, який виїхав на колію. Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб.

Водій КамАЗа виїхав на залізничні колії на заборонений сигнал світлофора, повідомляє прес-служба Північно-Кавказької залізниці.

Машиніст не встиг загальмувати через маленьку відстань.

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Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, в тому числі водій вантажівки, машиніст і його помічник.

Решта постраждалих звернулися за медичною допомогою з легкими ушкодженнями. Серед постраждалих є громадянин України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Белграді у районі Вождовац вибухнув легковий автомобіль Volkswagen Golf IV, у якому їхав батько відомої сербської телеведучої Маріжани Мічич.

Фото: Mash

Відео: Телеканал 360

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