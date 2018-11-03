У Краснодарському краї (Росія) пасажирський потяг Мінськ – Адлер протаранив КамАЗ, який виїхав на колію. Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб.
Водій КамАЗа виїхав на залізничні колії на заборонений сигнал світлофора, повідомляє прес-служба Північно-Кавказької залізниці.
Машиніст не встиг загальмувати через маленьку відстань.
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Внаслідок зіткнення постраждали 15 осіб, в тому числі водій вантажівки, машиніст і його помічник.
Решта постраждалих звернулися за медичною допомогою з легкими ушкодженнями. Серед постраждалих є громадянин України.
Раніше Факти ICTV писали, що у Белграді у районі Вождовац вибухнув легковий автомобіль Volkswagen Golf IV, у якому їхав батько відомої сербської телеведучої Маріжани Мічич.
Фото: Mash
Відео: Телеканал 360