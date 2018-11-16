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Налив бензину у рот: на Кіровоградщині чоловік підпалив дружину

У Кіровоградській області 40-річний чоловік облив свою дружину бензином і підпалив.

Тіло жінки обгоріло на 70%, більше половини ран дуже глибокі. Вона знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє Апостроф.

Сталося все на тлі конфлікту, чоловік прийшов додому п’яним, що викликало невдоволення з боку дружини. Щоб їй помститися він заманив її у сарай, закрив за нею двері і почав обливати бензином.

– Він впустив її першу, щоб вона зайшла, потім закрив двері, і потім облив її бензином, і у рот їй налив бензину, – розповіла сестра постраждалої.

Одяг на ній був з легких тканин, які швидко загорілися і згоріли. Жінка вибігла на вулицю і кинулася у сусідній двір, де її і загасили за допомогою відра води.

Зараз чоловік перебуває під вартою, правоохоронці порушили справу за статтею умисне вбивство. Однак він сам своєї провини не визнає.

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До речі, у центрі Кривого Рогу 40-річний чоловік спробував спалити себе живцем перед стелою із фотографіями загиблих воїнів АТО.

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