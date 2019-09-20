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Втомився і приліг: нардеп від Слуги народу заснув під час засідання Ради

Нардеп від Слуги народу Олексій Устенко заснув під час засідання Верховної Ради.

Втомився і приліг: нардеп від Слуги народу заснув під час засідання Ради

Народний депутат від Слуги народу Олексій Устенко втомився і приліг під час засідання Верховної Ради.

Фото лежачого на столі у сесійній залі нардепа опублікував фотограф Ян Доброносов.

На знімку у депутата закриті очі, а у руках телефон.

Читайте: Засідання Верховної Ради 20 вересня (ОНЛАЙН)

Користувачі соцмережі поспівчували молодому депутату.

– Ну а що? Молодий, зелений … йому ще по дискотеках бігати, а він на комітетах всю ніч, – відзначили в коментарях.

Хтось вирішив, що депутат не спить, а просто ховає телефон від журналістів.

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До речі, раніше ми публікували список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

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