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Конкретні терміни: Україна перезапускає формат співпраці з НАТО

Україна націлить формат співпраці з НАТО на практичні результати, заявив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Конкретні терміни: Україна перезапускає формат співпраці з НАТО

Україна перезапустить формат співпраці з НАТО з метою практичного впровадження стандартів Альянсу в найближчій перспективі.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

За його словами, Київ домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про дорожню карту з конкретними результатами, тимчасовими рамками і статусом виконання.

– Буде одна команда – з боку НАТО і Міністерства оборони, яка відслідковуватиме виконання роботи, – пояснив він.

Загороднюк деталізував, що це “буде план, після виконання якого можна буде сказати, що Збройні сили перейшли на стандарти НАТО”.

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– Нам сказали, що ми потрапляємо у стратегію, яку НАТО планує розробляти для всіх своїх партнерів, – зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени НАТО активніше надавати допомогу Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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