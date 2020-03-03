Співачка Ані Лорак, яка вже давно не відвідує Україну з концертами, представила кліп на пісню Я бы летала.

Режисером ролика виступив кліпмейкер Алан Бадоєв.

У кліпі, крім Ані Лорак, немає нікого. 41-річна співачка позує на тлі красивого рельєфу в білих образах та відвертому бікіні, демонструючи пишний бюст.

– З величезною радістю дарую вам свою ніжність і кохання в цьому неймовірно красивому відео. Кохання витає в повітрі, – заявила Ані Лорак.

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До слова, в коментарях під відео шанувальники артистки розділилися на два табори: хтось вихваляє хорошу форму Ані Лорак, а решта зазначають, що вийшло вульгарно, а трек легковажний.

Раніше Факти ICTV писали, що рамках свого світового турне NEZEMNAYA2020 український співак Макс Барських відвідав Вільнюс (Литва) з концертом, під час якого презентував новий сингл Небо льет дождем.