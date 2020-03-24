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У нардепа Рудика підтвердили коронавірус

У народного депутата Сергія Рудика підтвердили коронавірус.

– Друзі, сьогодні мій колега Сергій Рудик потрапив до лікарні з діагнозом коронавірус. Півгодини тому про це мені повідомила його  лікар, – повідомила нардеп Вікторія Гриб.

За її словами, останній раз вона контактувала з ним на засіданні парламенту 17 березня.

У зв’язку з цим вона буде тиждень перебувати на обсервації, бо Рудик  у сесійній залі сидить перед нею.

До слова, депутат Сергій Шахов, в якого діагностували коронавірус, сидить поруч з Рудиком.

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