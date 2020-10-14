Статистика коронавірусу в світі на 14 жовтня свідчить про 38 066 297 хворих, за добу хворобу виявили ще у 20 тис. мешканців планети.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 1 085 411 людина.
Країни, де найбільше випадків коронавірусу:
- США – 7 856 605;
- Індія – 7 175 880;
- Бразилія – 5 113 628;
- Росія – 1 318 783;
- Колумбія – 924 098 .
Країни, де найбільше людей померло від вірусу:
- США – 215 887;
- Бразилія – 150 998;
- Індія – 109 856;
- Мексика – 84 420;
- Велика Британія – 43 108.
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У світовому рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Ізраїлем та Нідерландами.
Коронавірус 13 жовтня
Для порівняння, статистика коронавірусу в світі на 13 жовтня свідчить про 38 040 063 інфікованих.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 085 372 пацієнти. 28 598 070 осіб одужали.