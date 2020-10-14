Статистика коронавірусу в світі на 14 жовтня свідчить про 38 066 297 хворих, за добу хворобу виявили ще у 20 тис. мешканців планети.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 1 085 411 людина.

Країни, де найбільше випадків коронавірусу:

США – 7 856 605;

Індія – 7 175 880;

Бразилія – 5 113 628;

Росія – 1 318 783;

Колумбія – 924 098 .

Країни, де найбільше людей померло від вірусу:

США – 215 887;

Бразилія – ​​150 998;

Індія – 109 856;

Мексика – 84 420;

Велика Британія – 43 108.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Ізраїлем та Нідерландами.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Коронавірус 13 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу в світі на 13 жовтня свідчить про 38 040 063 інфікованих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 085 372 пацієнти. 28 598 070 осіб одужали.