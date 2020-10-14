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США, Індія та Бразилія у лідерах: коронавірус у світі 14 жовтня

Статистика коронавірусу в світі на 14 жовтня свідчить про 38 066 297 хворих, за добу хворобу виявили ще у 20 тис. мешканців планети.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 1 085 411 людина.

Країни, де найбільше випадків коронавірусу:

  • США – 7 856 605;
  • Індія – 7 175 880;
  • Бразилія – 5 113 628;
  • Росія – 1 318 783;
  • Колумбія – 924 098 .

Країни, де найбільше людей померло від вірусу:

  • США – 215 887;
  • Бразилія – ​​150 998;
  • Індія – 109 856;
  • Мексика – 84 420;
  • Велика Британія – 43 108.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 24 місце – між Ізраїлем та Нідерландами.

Коронавірус 13 жовтня

Для порівняння, статистика коронавірусу в світі на 13 жовтня свідчить про 38 040 063 інфікованих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 085 372 пацієнти. 28 598 070 осіб одужали. 

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